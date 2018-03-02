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Burkina Faso'da silahlı saldırı ve patlama sesleri

02.03.2018 14:44 | Son Güncelleme

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'nun merkezindeki Fransa Büyükelçiliği ve askeri karargah yakınlarında silahlı saldırı ve patlama sesleri duyulduğu bildiriliyor.

Burkina Faso'da silahlı saldırı ve patlama sesleri

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'nun merkezindeki Fransa Büyükelçiliği ve askeri karargah yakınlarında silahlı saldırı ve patlama sesleri duyulduğu bildiriliyor.

Fransa'nın Batı Afrika'daki büyükelçilerinden Jean-Marc Châtaigner, Twitter'dan yaptığı açıklamada olayın bir "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan görgü tanıkları, Fransa Büyükelçiliği yakınlarında bir arabadan inen beş silahlı saldırganın daha sonra ateş açarak binaya doğru ilerlediğini aktardı.

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