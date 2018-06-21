Bursa'da ödüllü fotoğrafçıya 2,5 yıl ceza

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Uygar Önder Şimşek'e salı günü Bursa'da görülen davada 2,5 yıl hapis cezası verildiğini duyurdu. Şimşek'e sosyal medyada kendi fotoğraflarını paylaşarak "terör örgütü propagandası" yaptığı suçlaması yöneltiliyor. Davanın temyize götürüleceği belirtilirken Şimşek, üst mahkeme kararını açıklayana dek Türkiye sınırları dışına çıkamayacak.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya Direktörü Christian Mihr “Savaş ve kriz bölgelerinde çektiği fotoğraflar nedeniyle bir fotoğrafçıyı terör örgütü propagandasıyla suçlamak absürt” dedi. Mihr, Şimşek’in geçimini sağlamak için yurtdışına çıktığını söyledi.

Berlin'de Sınır Tanımayan Gazeteciler ve taz Panter Vakfı'nın üç aylık burs programına katılan Şimşek, şubat ayında dönüşü sırasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. "Terör propagandası" suçlamasını reddeden Şimşek çektiği fotoğrafları yaptığı işi tanıtmak için yayınladığı söylemişti. Bursa'da bir hafta gözaltında kalan Şimşek hakkında savcının tutuklanması talebini mahkeme reddetmişti. Hakkında adli kontrol kararı verilen Şimşek haftada bir karakola giderek imza atma şartıyla serbest kalmıştı.

Suriye, İran, Türkiye de aralarında olmak üzere birçok kriz ve çatışma bölgesinde fotoğraflar çeken Uygar Önder Şimşek’in çektiği fotoğraflar Time, Der Spiegel, Washington Post, New York Times gibi dünyaca ünlü uluslararası medya kuruluşlarında yer aldı.

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