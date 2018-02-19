Burseya Dağı alınmadan ÖSO güçleri tarafından Burseya Dağı’nda teröristlerin yaptıkları hazırlıklar görüntülendi. PKK/YPG/PYD’li teröristlerin Burseya Dağı alınmadan önce ciddi bir hazırlık yaptıkları görüldü. Bir yandan iş makineleri ile mevzi kazan teröristler diğer yandan da tünellerin inşaatında çalıştıkları fotoğraflara yansıdı.
Suriye: İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla mücadeleye devam edeceğiz
İstanbul için kar yağışı uyarısı! İşte son hava durumu tahmini
Burseya Dağı'ndaki teröristler böyle görüntülendi
Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Esad'ın Afrin hamlesine yanıt
Yoksa dinozor mu? Esrarengiz fosilin sırrı çözüldü!
Altına kaçıran küçük kıza akıl almaz işkence! Anne ve babanın yaptıkları kan dondurdu!
Geceye damga vuran anlar!
Şehitler Köprüsü yolunda polisi alarma geçiren olay
Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor
Başbakan Yıldırım ABD ile müzakereleri anlattı: Üçlü mekanizma
Okuyucu Yorumları 0 yorum