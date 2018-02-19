Burseya Dağı'ndaki teröristler böyle görüntülendi

Burseya Dağı alınmadan ÖSO güçleri tarafından Burseya Dağı’nda teröristlerin yaptıkları hazırlıklar görüntülendi. PKK/YPG/PYD’li teröristlerin Burseya Dağı alınmadan önce ciddi bir hazırlık yaptıkları görüldü. Bir yandan iş makineleri ile mevzi kazan teröristler diğer yandan da tünellerin inşaatında çalıştıkları fotoğraflara yansıdı.