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Burseya Dağı'ndaki teröristler böyle görüntülendi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 14:12 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki Burseya Dağı alınmadan önce PKK/YPG/PYD’li teröristlerin bölgede yaptıkları hazırlıklar, ÖSO güçleri tarafından görüntülendi.

Burseya Dağı'ndaki teröristler böyle görüntülendi

Burseya Dağı alınmadan ÖSO güçleri tarafından Burseya Dağı’nda teröristlerin yaptıkları hazırlıklar görüntülendi. PKK/YPG/PYD’li teröristlerin Burseya Dağı alınmadan önce ciddi bir hazırlık yaptıkları görüldü. Bir yandan iş makineleri ile mevzi kazan teröristler diğer yandan da tünellerin inşaatında çalıştıkları fotoğraflara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Burseya Dağı Türk Silahlı Kuvvetleri

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