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Bütün ülke panikte! Fotoğraftaki skandal her şeyi ortaya çıkardı

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 48 dakika önce

ABD'nin Hawaii eyaletinde kısa süre önce yaşanan füze paniğinin nedeninin Hawaii Olağaüstü Hal Yönetim Kurumu'nda çalışan bir görevlinin paylaştığı selfiede yer alan kurum şifresinin çalınması olduğu ortaya çıktı.

Bütün ülke panikte! Fotoğraftaki skandal her şeyi ortaya çıkardı

ABD'nin Hawaii eyaletinde vatandaşların cep telefonlarına yanlışlıkla gönderilen bir nükleer saldırı uyarısı paniğe yol açmıştı.

Hawaii'deki yetkilinin paylaştığı fotoğrafı sosyal medyaya koyması ise Hawai'deki olağanüstü durumlar için kullanılan sisteme ulaşmayı mümkün kıldı. Bir kişinin kolay bir şekilde elde ettiği şifreye ulaşım sağlaması ise bütün ülkede panik yaşanmasına neden oldu.

Vatandaşların cep telefonlarına gelen mesajda, "Hawaii balistik füze saldırısı tehdidi altında. Acilen korunaklı bir yer bulun. Bu bir tatbikat değildir" ifadeleri yer almıştı.

Ülkede yaşanan panik 38 dakika boyunca sürmüştü. Uyarı televizyon ve radyolardan da duyurulmuştu.

Hawaii Valisi David Ige mesajın vardiya değişimi sırasında bir çalışanın yanlış bir düğmeye basması sonucu gönderildiğini söyleyerek özür dilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD füze nükleer OHAL Hawaii

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