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Almanya'da 19 yaşındaki genç kıza trende tecavüz edildi! Bütün yolcular gözaltına alındı!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 22:06 | Son Güncelleme

Almanya'da Münih deplasman maçından dönen Borussia Mönchengladbach taraftarının yer aldığı trende bir kıza tecavüz edildi. Olayın ardından trendeki tüm yolcular gözaltına alındı.

Almanya'da 19 yaşındaki genç kıza trende tecavüz edildi! Bütün yolcular gözaltına alındı!

Münih maçından dönen taraftarların yer aldığı İsviçre Demiryolları'na ait trende Bonn şehrinde yaşayan 19 yaşındaki bir genç kıza Baden-Württemberg istikametinde tecavüz edildiği ifade edildi.

Genç kızın polisi aramasının ardından tren Flörsheim am Main'da durduruldu. Federal polis ekipleri, tren Mönchengladbach'a gelinceye kadar trende arama yaptı.

İHA'nın haberine göre tren Mönchengladbach'a geldiğinde tüm yolcuların kimlikleri alınarak, olayın yaşandığı trenin içerisindeki tuvalette Federal polis tarafından adli tıp araştırması yapıldı. Daha sonra tren incelenmek üzere depoya çekildi. Polis ve savcılık, trendeki 750 yolcu arasından bir şüpheliyi tespit ettiklerini belirterek, soruşturmanın selameti açısından detaylı bilgi vermedi.

Son günlerde yaşanan tecavüz ve sarkıntılık olayları, uluslararası yolcu trenlerinde güvenlik sorununu gündeme getirdi.

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Almanya Münih Borussia Mönchengladbach tecavüz

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