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Büyük felaket! Toprak altında kalan yaklaşık 90 kişi öldü!

DÜNYA HABERLERİ | 23.12.2017 09:20 | Son Güncelleme 14 saat önce

Filipinler'de tropikal tayfunun yol açtığı heyelanda onlarca insan can verdi. Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu bildiriyor.

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Filipinler'de tropikal Tembin Tayfunu yaklaşık 90 insanın ölümüne neden oldu. Yakın zamanda terör örgütü IŞİD'in elinden kurtarılan Mindanao adasında etkili olan tayfun, toprak kayması ve heyelanlara yol açıyor.

Reuters haber ajansı, yaklaşık 90 kişinin toprak altında kalarak can verdiğini son dakika koduyla duyurdu. Tubod kasabasında birçok köyün yok olduğu yönünde bilgiler var. Şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede onlarca kişi de kayıp, can kaybının artmasından endişe ediliyor. Felaket nedeniyle binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Filipinler'de bir önceki hafta görülen Urduja fırtınası 40'tan fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. Pasifik Okyanusu ülkesinde her yıl 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler fırtına tayfun şiddetli yağış

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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Bu felaketse bizde madende olen 301 kisi,her teror saldirisinda olen 50ser 100er kisi,hergun tecavuze ugrayan yurt cocuklari,oldurulen kadinlar,askerde sehit olan yavrularimiz vb ne?
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