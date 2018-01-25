Büyük koalisyon görüşmeleri başlıyor

24 Eylül 2017 tarihinde yapılan seçimlerle oluşan 19. Federal Meclis aritmetiğinde olası koalisyon senaryolarında son seçeneğe gelindi. Seçmenlerin sandık başına gitmesinden dört ay sonra, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) halihazırda geçici olarak hükümeti oluşturan büyük koalisyonun devamı için Cuma günü resmen müzakerelere başlıyor. Önce parti liderleri Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) ve Horst Seehofer (CSU) bir araya gelecek, ardından üç partiden 15 siyasetçinin yer alacağı daha geniş bir müzakere turuna geçilecek.

Partiler Ocak ayının ikinci haftasında yürüttükleri ön görüşmelerde birçok alanda uzlaşma sağlamıştı, ancak Sosyal Demokratlar varılan uzlaşmalarda bazı değişikliklere gidilmesini talep ediyor. Geçen Pazar günü Bonn'da yapılan olağanüstü parti kongresinde SPD'li delegeler düşük bir oranla da olsa koalisyon müzakerelerine başlanması için yeşil ışık yakmıştı. Ancak delegeler, müzakereleri yürütecek ekibe, sağlık politikaları, mültecilerin aile birleşimi ve iş sözleşmelerine zaman kısıtlaması konulması konusunda görüşmelerinde ulaşılan uzlaşmalar üzerinde değişiklik yapılması görevini vermişti.