Büyük Koalisyon’a parti tabanlarından tepki

Hrıstiyan Demokratlarla Sosyal Demokratlar arasında varılan koalisyon uzlaşmasına her iki partinin tabanından da tepki var. Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin gençlik örgütü Genç Birlik (Junge Union) Başkanı Paul Ziemiak Deutschlandfunk’a yaptığı açıklamada "Tabanda huzursuzluk çok büyük” dedi. Ziemiak "İyi günler geçirmedik ve her taraf fokur fokur kaynıyor” ifadelerini kullandı.

Parti yönetiminin yenilenmesi gerektiğini savunan genç siyasetçi, CDU’nun işgal ettiği bakanlık ve devlet müsteşarlığı görevlerindeki kişilerin de değişmesi gerektiğini vurguladı. Ziemiak "Parti yönetiminden ve aynı zamanda da Başbakan'dan Birlik’in geleceğinin nasıl tayin edildiği konusunda açık bir işaret görmek istiyoruz” dedi. Ziemiak koalisyon sözleşmesinin oylanacağı 26 Şubat tarihli CDU kongresine kadar bu işaretin verilmesi gerektiğini söyledi.

Hrıstiyan Demokratlarda tepki, özellikle koalisyon uzlaşmasında Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Dışişleri, Maliye ile birlikte Çalışma ve Sosyal İşler bakanlıklarını devralmış olmasına odaklanıyor. CDU milletvekili Norbert Röttgen Bild gazetesine verdiği demeçte “CDU böylece hükümet aygıtı içerisinde yapısal olarak zayıfladı ve etkisini kaybetti” dedi. CDU milletvekillerinden Christian von Stetten bakanlık bölüşümünü "siyasi bir hata” olarak tanımlarken Michael von Abercron “Başbakan otoritesini sadece parti içinde değil, hükümet başkanı olarak idaresinde de kaybetti” yorumunu yaptı.