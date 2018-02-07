HABER

Büyük koalisyonda anlaşma sağlandı

07.02.2018 12:44 | Son Güncelleme

Almanya'daki koalisyon görüşmelerinde temel prensiplerde uzlaşma sağlandığı bildirildi.

Büyük koalisyonda anlaşma sağlandı

Bakanlıkların dağılımı konusunda anlaştığı bildirilen partilerin ayrıntılarla ilgili görüşmeleri devam ediyor.Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yürütülen koalisyon görüşmelerinde ilerleme sağlandığı bildirildi.

Partilerin bakanlıkların dağılımı konusunda anlaştığı belirtilirken SPD'nin Dışişleri ve Maliye ile birlikte Çalışma ve Sosyal İşler bakanlıklarını devraldığı aktarıldı. Haber portalı Spiegel Online'da yer alan haberde Bavyera eyaletinde örgütlü CSU partisinin de İçişleri Bakanlığını devralacağı ve bakanlık koltuğuna da parti lideri Horst Seehofer'in oturabileceği kaydedildi. CSU'nun ayrıca Ulaştırma ve Kalkınma Yardımları bakanlıklarını da üstleneceği ifade ediliyor.

Berlin'de Salı sabahı başlayan ve geç saatlere kadar süren son müzakere turunda uzlaşma sağlanamamış, görüşmelere bugün devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Müzakerelere katılan üç parti arasında birçok önemli konuda anlaşma sağlandığı ve 167 sayfalık koalisyon anlaşmasının taslağında ayrıntılara yer verildiği belirtiliyor. Ancak bakanlıkların dağılımı ve SPD'nin ısrarlı olduğu sağlık ve istihdam piyasasına ilişkin tartışmalar açıklığa kavuşturulamamıştı.

Ancak anlaşmaya varılmasıyla süreç tamamlanmış olmuyor. SPD, koalisyon anlaşmasını parti üyelerinin onayına sunma sözü vermişti. SPD, koalisyon anlaşmasına imzayı atmadan önce 463 binden fazla üyesinin anlaşma ile ilgili fikrini soracak.

dpa/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Hükümet KDV sisteminde değişiklik yapacak

Hükümet KDV sisteminde değişiklik yapacak

Son dakika! Orhan Miroğlu'nun oğlu hayatını kaybetti

Son dakika! Orhan Miroğlu'nun oğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuzey Kore liderinin yıldızı yükselen kız kardeşi Kim Yo-jong kimdir?

Kuzey Kore liderinin yıldızı yükselen kız kardeşi Kim Yo-jong kimdir?

Almanya'da Koalisyon Görüşmelerinde Anlaşma Sağlandı

Almanya'da Koalisyon Görüşmelerinde Anlaşma Sağlandı

Türk ve Amerikalı Askeri Uzmanlar Afrin Operasyonu'nu Anlattı

Türk ve Amerikalı Askeri Uzmanlar Afrin Operasyonu'nu Anlattı

Pakistan: 'Dine küfretti' diye öğrenciyi linç edenlere idam ve ömür boyu hapis

Pakistan: 'Dine küfretti' diye öğrenciyi linç edenlere idam ve ömür boyu hapis

Ruhani'den kendi ordusuna sıradışı çağrı: Elinizde ne var ne yok satın

Ruhani'den kendi ordusuna sıradışı çağrı: Elinizde ne var ne yok satın

İklim değişikliği: Alpler kara hasret

İklim değişikliği: Alpler kara hasret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.