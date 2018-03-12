Büyük kriz kapıda! İki ülkeyi karşı karşıya getiren suikast

May, Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantısının ardından parlamentoya seslendi.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi'nin başbakanlığa çağrıldığını ve kendisindan 'Rusya'da üretilen askeri düzeydeki bir sinir gazı türünün Salisbury'ye nasıl geldiğinin' açıklanmasının talep edildiğini aktaran İngiltere Başbakanı, eski Rus casusu Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın askeri düzeydeki sinir gazıyla zehirlenmesinden ya da askeri düzeydeki sinir gazının zehirleyenlerin eline geçmesinden Rusya'nın sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu' iddia etti.

'TOPRAKLARIMIZDA GÜÇ KULLANILMASI SAYARIZ'

Rusya'ya 'zehirleme vakasıyla ilgili açıklama yapması için salı gününe dek müddet verdiklerini' duyuran Muhafazakar Parti lideri, ''İnandırıcı bir yanıt alamazsak zehirleme vakasını Britanya toprakları üzerinde güç kullanımı olarak değerlendireceğiz'' dedi.