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Büyük kriz kapıda! İki ülkeyi karşı karşıya getiren suikast

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2018 20:46 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May Eski Rus ajanının zehirlenmesiyle ilgili "Skripal’in ve kızının Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı. Hükümet, Rusya'nın Sergey ve Yulia Skripal’e karşı yapılan eylemden sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna vardı” dedi.

Büyük kriz kapıda! İki ülkeyi karşı karşıya getiren suikast

May, Ulusal Güvenlik Konseyi ile toplantısının ardından parlamentoya seslendi.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi'nin başbakanlığa çağrıldığını ve kendisindan 'Rusya'da üretilen askeri düzeydeki bir sinir gazı türünün Salisbury'ye nasıl geldiğinin' açıklanmasının talep edildiğini aktaran İngiltere Başbakanı, eski Rus casusu Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın askeri düzeydeki sinir gazıyla zehirlenmesinden ya da askeri düzeydeki sinir gazının zehirleyenlerin eline geçmesinden Rusya'nın sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu' iddia etti.

'TOPRAKLARIMIZDA GÜÇ KULLANILMASI SAYARIZ'

Rusya'ya 'zehirleme vakasıyla ilgili açıklama yapması için salı gününe dek müddet verdiklerini' duyuran Muhafazakar Parti lideri, ''İnandırıcı bir yanıt alamazsak zehirleme vakasını Britanya toprakları üzerinde güç kullanımı olarak değerlendireceğiz'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Kriz ülke suikast

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Rusyaya bu konuda hayranım.Hemen hainin cezasını kesiyor.
kahpe ingilizler;nimetleri paylaşırken İngiltere,,külfete geldimi Büyük Britanya..
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