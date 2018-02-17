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Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2018 14:43 | Son Güncelleme

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonu, Beşşar Esad güçlerinin, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrolündeki Afrin'e öncü birlik gönderdiğini iddia etti. Geçtiğimiz günlerde Beşşar Esad ve PKK arasında Afrin için işbirliği yapacaklarına ilişkin iddialar çıkmıştı.

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Al Mayadeen televizyonunda yer alan iddiaya göre Esad güçleri gözlemde bulunmak içi terör örgütü YPG/PYD kontrolündeki Afrin'e girdi. Kanalın bölge muhabirlerine dayandırdığı haberinde Suriye ordusu Afrin'e terör örgütü YPG'ye destek vermek için asker konuşlandıracağı öne sürüldü.

İDDALAR YALANLANMIŞTI

Rusya’nın resmi RİA haber ajansı, Esad ile terör örgütü PYD arasında varılan anlaşma uyarınca, Suriye ordusunun önümüzdeki günlerde Afrin’e gireceklerini duyurmuştu. Daha sonra anlaşmaya varılamadığı iddiaları basında yer almıştı.

"ŞAM'IN DENETİMİNE TESLİM EDİLECEK"

Haberde, "Afrin bölgesinin Türkiye sınırına kadar olan toprakları Şam kuvvetleri denetimine teslim edilecek. Suriye ordu birliklerinin Afrin bölgesi denetimini teslim alma süreci önümüzdeki günlerde başlayacak” denilmişti.

ABD yönetimi konuyla ilgili yorum yapmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye masası, Afrin bölgesindeki PYD ile Şam rejimi arasında anlaşmaya varıldığına dair ellerinde hiçbir bilgi bulunmadığını söylemekle yetindi.

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Suriye Beşşar Esad PYD YPG Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Farketmez sıkıntı yok bizim icin ezip gececez her türlü
Insallah Suriye ile karsikarsiya kalmayiz..,Rusya ve iran Suriyenin yaninda yer alir ama ABD ve bati bizim yanimizda yer almaz.Bu sartlarda Suriye ile savasa tutusursak eger sonuclari vahim olur ...ki istenende budur..Dikkatli olmak lazim cunku herturlu provokasyona acik bir bolgedeyiz
esat ile konusulmazsa böyle olur
biri neler olduğunu açıklayabilirmi ?
Bu haber doğru
Esadın ordusumu varmış ? esadın ordusu olsa topraklarına sahip çıkar it önce 3,5 milyon vatandaşını alsın sonra ötsün Türkiye istese 1 günde esadın kellesini uçurur.
3 günde emevi camiinde namaz kılarız diye yola çıkarız... 30 gün dağı taşo bombaladıktan sonra 5 km içeri girmeden 100 den fazla şehitle dönüp geliriz... Ezip geçeriz. Hala savaşı bilgisayar oyunları ile karıştıranlar için savaşı çocuk oyuncağı zannediyor... Ölürsek şehit kalırsak gazi diyenler... 100 ocak daha söndü...
türkiye esada yapmadığını bırakmadı.esad yine iyi dayandı.
abd her yolu deniyor
6-7 senedir abd rusya fransa gibi ülkeler suriyede cirit atiyor.kurmadıkları üs kalmadı.türkiye 3.5 milyon suriyeli evine dönsün diye temizlik yaptığında herkes türkiyenin üzerine oynuyor.
Yaptığım yoruma ilave olarak Türkiye resmi olarak Esad'la masaya oturmalı ve terör ve Suriye'nin bolunmezlivine karşı ÖSO dahil suriye'deki tüm örgütler yok edilmelidir.
esada acıyorum sanıyor ki rusya arkasında abd ülkende cirit atıyor rusya ne yaptı ? çıkıp abd ye çekil diyebildi mi demedi demezde çünkü suriye için savaşmazlar suriyenin ne askeri gücü var ne teknolojisi var bir şeyi yok petrol var rusya da petrol çıkaran ülkeler arasında rusya suriye kardeşliği bitti artık sadece adı var kendine yazık eder bizle savaşırsa rusya akıllı devlet yanında güçsüz suriye tutacağına güçlü türkiye tutar esad bunu göremiyor daha yazık kendi sonunu hazırlıyor saddam kaddafi esad mısır yahu halk istemiyorsa çekin gidin niye kan döktürüyorsunuz ?
Bazı güz danaları işkembeden sallıyor.şu andaki bir savaş değil henüz adlara olmasin,O ülke Suriyeye ait her ne kadar bazı ülkeler oraya konuşlansada,Orada bir iç savaş yaşansada o ülke adi hala Suriye ve Devlet Başkanıda Beşar ESAD,Şimdi gelelim esas konuya eğer Esad Afrin'e girerse bura benim denetiminde buraya hiç kimseyi istemiyorum derse dananın kuyruğu o zaman kopar.ben bir vatandaş olarak boyle bir durumu asla istemem. çünkü esas oyun o zaman başlar bizi tamamıyla savaşın içine çekerler.bizim Afrine müdahaleniz durumunda Suriye Iran ve Rusya'dan yardım isteyecek ve korkulan olacaktır.
Ne güzel işte. Bizimde amacımız pyd/pkk dan temizlenmesi değil miydi? Kan dökülmeden hallolmuş oldu.
ŞİMDİ YABANCI BİR ÜLKE GELİP TOPRAKLARIMIZA ÇÖKSE,BUYUR MU DİYECEĞİZ,YOKSA ESADIN YAPTIĞI GİBİ Mİ YAPACAĞIZ!HİÇ ÇEKİNMEYİN CEVABI ELİNİZİ KALBİNİZE KOYARAK HEMEN VERİN Kİ,YARIN SIRA BİZE GELMESİN!UNUTMAYIN Kİ,HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ!
Bu habere şaşan şaş gözlüdür yada kendi gözleri kendi beynini değil başkaların gözü ve başkaların beynini kulanmaktadır. gayet normal gelişme. Burda bir gerçek var süreiyede savaşı çıkaran ABD ve batıdır, uygulamasını yapan en başta SAud, arap emirlikleri ve Türkiye olmuştur. ta 2010 dan itibaren en başta bu planda Türkiyeyi savaşa taraf olmasını gayet gösteren gine ABD ve batıdır. ve bu gerçek oldu. gerisi tefarrruuuuuuatır, yok buseyi aldık, yok şeyh şiileni verdik, yok filan göye daldık yok süriye ordusu bilmem ne yaptı bunlar hepsi hikaye! Türkiyeyi Taraf etiler buyur savaş.
Eğer Bu doğruysa zaten Esadında PYD den farkı yok demektir. Ezip geçmek farz olur Ama Rusyadaki Abileri böyle birşey düşünüyorsa bile Bu manyak engellerler...
işte korktuğum buydu bu resmen belgeli olmasada bu abd oyunu bizi suriye ile karşı karşıya getirip sonrada yardım istiyorlar bahanesi ile karşımıza dikilecekler bu işte yancı olarak rusyada var..onlar bilmiyormu suriye türkiyenin askeri gücüne ve savaş kabiliyetine asla dayanamaz hele 8 yıllık bir iç savaş yaşamış bir ordu hiç dayanamaz amaç başka baktılar ordu durmucak membiçe kadar gidecek oyunu bozmak için oyun kurdular çok dikkatli olmak lazım çünkü savaşlar osmanlı dönemindeki gibi kazanlmıyor şimdi akıl ve teknoloji zamanı vatan millet sakarya ile olmaz bu işler.Akıllı olmak lazım akıllı
bu yanlızca laf Suriye masada böyle bir şeyi gündeme getirdi mi getirdiyse doğrudur bizim için gerisi operasyonların önünü kesmek için birilerinin dedikodusudur ancak neden İdlib demiyor da illada Afrin deniyor Esad Esad ordusunun o kadar gücü olsaydı şimdiye kadar ne Işid nede orada pkk -pyd kalırdı hiç bir ülkeninde müdahalesi gerekmezdi bu iki terör örgütü orayı terkedinceye kadar operasyonlar devam edecektir Esad gitsin Fıratın Doğusuna müdahale etsin asıl orada olması lazım
Türkiye Esad ile konuşmayınca, esad PKK/PYD ile anlaşır. Bu haber doğru ise şaşırmadım
Esad'ın Afrin'e asker göndermesine gerek yok ki.Esad için zaten Türk askeri orada savaşıyor eninde sonunda da orası Esad'a kalacak.Ayrıca Esad için şu an en büyük tehlike pyd-pkk.Ülkesinin tek petrol kaynağı olan bölge onların elinde ve ilerde buraları almak isterse yine pyd-pkk ile karşı karşıya gelecek.bugün bakmayın Esad tarafından yapılan açıklamalara Türk ordusu gelmesin falan demeleri hep hikaye.Münbiç e de tsk saldırsın diye bekleyecek çakal bunlar çakal.Ordumuzu taşeron gibi kullanmaya çalışıyorlar.Türkiye bu harekatta çok sert ve kararlı davranmadığı sürece işimiz zor.agresif olmalıyz
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