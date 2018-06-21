Büyükada davası: Taner Kılıç'a tahliye yok

Duruşmada dinlenen tanık Ahmet Tunç Tunçten, toplantıda tercüman olarak görev aldığını belirterek, toplantıya katılanların şiddet alanında çalışmaları nedeniyle mesleki açıdan yorgun düştükleri için birbirlerine psikolojik destek verdiğini söyledi. "Birbirlerine sarılıp ağladıklarını hatırlıyorum” diyen Tunçten, toplantının "yasa dışı” ya da "gizli” olduğuna dair bir izlenime kapılmadığını dile getirdi. Toplantının ikinci kısmında dijital veri güvenliği üzerine konuşulduğunu ekleyen Tunçten, "Polisten baskı gördünüz mü” sorusuna ise "Zannetmiyorum” yanıtını verdi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı çok sayıda yabancı misyon temsilcisi takip etti. Duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Günal Kurşun ve Nejat Taştan katıldı. Taner Kılıç ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"Polisle sıkıntısı olan kişi tehdittir diye düşündüm”

Duruşmaya yine SEGBİS ile bağlanan gizli tanık sözlerine, "Hatırladığım kadarıyla orada bir toplantı vardı. Elektronik takipten korunmak için önlemler falan alıyorlardı sanırım” diye başladı. Toplantı salonuna yakın bir tuvalete gidip gelirken konuşulanları duyduğunu iddia eden tanık, avukatların yönelttiği "Toplantıdan çıkanları çıkarken gördünüz mü?”, "Yüzleştirme ne zaman yapıldı?” gibi soruları kimliğinin deşifre olabileceğini savunarak cevapsız bıraktı. Neden şikâyet ettiği sorusuna ise "Polisle sıkıntısı olan kişi tehdittir diye düşündüm, düz mantık” yanıtını verdi.

Kendisine sorulan soruları anlayamadığını söyleyen gizli tanık bir avukat tarafından, "Çocuk oyuncağı değil, müvekkillerimiz aylarca hapiste kaldılar. Bildiklerinizi anlatmak zorundasınız” sözleriyle uyarıldı. Gizli tanık, avukat Hülya Gülbahar'ın ulusal güvenliği tehdit edecek bir toplantının açık bir şekilde ve havuz kenarında yapılmasının kendisine garip gelip gelmediğini sorması üzerine "O bana da zaten garip geldi” cevabını verdi.