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Büyükada davasında Taner Kılıç'a tahliye

31.01.2018 15:20 | Son Güncelleme

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın serbest bırakılmasına karar verildi.

BBC

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın serbest bırakılmasına karar verildi.

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