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Büyükada Davasının Tek Tututklu Sanığı Taner Kılıç Tahliye Edildi

31.01.2018 17:51 | Son Güncelleme

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mütaalasını veren savcı, Kılıç'ın tutukluluğunun devamını talep ederken, avukatları ise tahliye talebinde bulundu. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Kılıç'ın tahliyesine karar verdi.

Öte yandan, 10 hak savunucusunun duruşmalardan vareste tutulmalarına karar verildi. Tutuklu sanık kalmayan davanın 4. duruşması 21 Haziran'da görülecek

19 Haziran'da tutuklanan Kılıç, Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da düzenlenen başarısız darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu düşünülen Fettullah Gülen ile bağlantısı olduğu iddiasıyla suçlanıyordu. Kılıç, telefonunda Gülen destekçilerinin kullandığı belirtilen mobil mesajlaşma uygulaması Bylock'u kullanmakla suçlanıyordu.

Kılıç, Büyükada'da düzenlenen dijital güvenlik konulu toplantı sırasında beraberindeki 10 insan hakları savunucusuyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Mahkeme geçtiğimiz günlerde, "silahlı terör örgütlerine yardım ve üyelik ile suçlanan bu kişilerin hepsinin tahliyesine karar vermis, duruşmanın tek tutuklu sanığı Taner Kılıç kalmıştı. Şu an tutuklu sanığı kalmayan davanın dördüncü duruşması 21 Haziran'da görülecek.

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