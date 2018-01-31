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Büyükada duruşmasında Af Örgütü Yöneticisi Taner Kılıç’a tahliye

31.01.2018 17:27 | Son Güncelleme

Büyükada davasının tek tutuklu sanığı olan Af Örgütü yöneticisi Taner Kılıç tahliye edildi.

Gelecek duruşma 21 Haziran'da yapılacak.İnsan hakları savunucularının yargılandığı Büyükada davasının bugün yapılan duruşmasında tek tutuklu sanık olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç tahliye edildi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde dava öncesi yapılan basın açıklamasında, davanın tek tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Taner Kılıç'ın serbest bırakılması talep edildi. Duruşmanın küçük salonda yapılması nedeniyle az sayıda basın mensubu ve izleyici içeri alınabildi. Öte yandan davayı Af Örgütü'nün yurt dışından gelen direktörleri ile yabancı temsilciler yakından takip etti. 11 hak savunucusunun İstanbul 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı duruşmaya katılması beklenen gizli tanık gelmedi. Büyükada'daki toplantıda çevirmen olan ve tanık olarak dinlenmesi planlanan A.T. ise yanlış adres beyanı nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Duruşmada tanık olarak hazır bulunan otel müdürü, toplantının gizli olmadığını, katılımcıların özel bir toplantı yeri talebinde bulunmadığını söyleyerek, "Otel müşterileri gibi havuza giriyor, yemek yiyorlardı” diye konuştu.

"Hak savunucularına gözdağı veriliyor”

Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Taner Kılıç ise telefonuna Bylock indirilmediğine dair bilimsel raporların olduğunu hatırlatarak, bilirkişi raporunun aylardır mahkemeye gelmemesini de eleştirdi. Kılıç, "Benim ve bu dava üzerinden Af Örgütü ve tüm insan hakları savunucularına gözdağı verilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Dosyamın Büyükada davası ile birleştirilmiş olmasının başka mantıklı bir açıklaması yok” dedi. Kılıç ayrıca Bylock listelerine de değinerek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bylock konusunda yönlendirme olduğunu kabul etmiştir. Ancak benim gibi tüm mağdurlar tespit edilememiştir” diye konuştu. Kılıç, mahkeme heyetinin belirleyeceği bir bilirkişinin inceleme yapmasını ve hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti.

"Sekiz ay tutuklu kalması hukuksuzluk”

Savcı,Kılıç'ın tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyeti ise İzmir Şakran Cezaevi'nde tutuklu bulunan Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Kılıç'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Gelecek duruşma, 21 Haziran'a ertelendi.

Kılıç'ın tahliyesi sonrası DW Türkçe'ye konuşan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, adaletin çok geç geldiğini ifade ederek, "Sekiz ay tutuklu kalması çok büyük bir hukuksuzluk ama şu an çok mutluyuz” dedi.

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Genel Koordinatörü Feray Salman ise buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getirdi. Salman da Kılıç'ın haksız yere cezaevinde tutulduğunu ve tahliye kararına çok sevindiğini belirterek, "Bir yandan da bu kadar haksızlığı nasıl bertaraf edeceğimizi bilmiyorum. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan mahkemeler var bu ülkede” diye konuştu.

Örgüt üyeliği ile yargılanıyorlar

Davanın sekiz tutuklu sanığı, 25 Ekim 2017 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Dosya kapsamında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, Yurttaşlık Derneği üyeleri Özlem Dalkıran ve Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ve Günal Kurşun, yabancı eğitmenler Alman Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharavi ile Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Genel Koordinatörü Nejat Taştan ve Hak İnisiyatifi Temsilcisi Şeyhmuz Özbekli, "silahlı terör örgütüne yardım etme” ve "silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Burcu Karakaş / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe

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