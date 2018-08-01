Büyükanneler Trump'ın Göçmenlik Politikalarını Protesto Ediyor

'Grannies Respond' yani “Büyükannelerin Yanıtı” adlı sivil toplum örgütü, Başkan Trump’un sıfır tolerans göçmen politikasına karşı başlattıkları kampanyayı Amerika’yı bir uçtan diğer uca dolaşacak bir karavanla büyütmeye karar verdi.
Yaklaşık 20 büyükannenin New York’un Beacon kentinde başlattıkları hareket, bugün sosyal medya sayesinde Amerika’nın birçok kentinden onlara katılan büyükanne ve hatta büyükbabalarla büyüyerek güçlü bir sosyal hareket olma yolunda.
New York’un aktivist karakteri ile tanınan Hudson Vadisi'nde başlayan ve Salı günü New York kentinden geçtikten sonra özellikle Başkan Trump’ı destekleyen kent ve eyaletlerde durup konuşmalar yapacak olan grubun amacı 3 bin 200 kilometrelik yolculuğu Texas eyaletinin sınır kentlerinden McAllen’da tamamlamak.
Organizatörler yalnızca sokak protestosuyla sınırlı kalmak istemediklerini, bu yüzden karavanla kentleri şehirleri gezmeye karar verdiklerini söylüyor. ABD’nin farklı insanlara baskı uygulamasına daha fazla tahammül edemeyen bazı büyükanneler “nasılsa beyaz büyükanneleri tutuklayamazlar” diye düşünerek karavanı oluşturmuşlar.
Beacon’lu yaklaşık 20 büyükanne ve bir büyükbabadan oluşan grubun Salı günü New York’ta başlayan macerası beş gün sürecek. Karavan önce Pennsylvania, oradan Kentucky, Alabama, Louisiana ve son durakları olan Texas’a Cumartesi günü varmayı planlıyor.
Her durdukları şehirde birer miting düzenleyecek grup bu kentlerde göçmenlik reformu ile diğer insanlarla ilişki kurmak için yerel örgütlerle birlikte çalışaca. Kardeş karavanlar, Wisconsin, Oregon ve Florida'dan yola çıkacak ve 6 Ağustos'ta Texas'ın Houston kentinde Beacon grubuyla buluşacak.
Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!
Balıkesir'de dev fuhuş operasyonu! Evden kaçan yaşı küçük kızları fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı!
Sosyal medyada olay oldu! Öz kardeşi olmadığını öğrenince bunu yaptı...
Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
2018 LGS 1. Nakil tercih listeleri açıklandı ve boş kontenjanlar ile taban puanları belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum