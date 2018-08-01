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Büyükanneler Trump'ın Göçmenlik Politikalarını Protesto Ediyor

01.08.2018 01:27 | Son Güncelleme

'Grannies Respond' yani “Büyükannelerin Yanıtı” adlı sivil toplum örgütü, Başkan Trump’un sıfır tolerans göçmen politikasına karşı başlattıkları kampanyayı Amerika’yı bir uçtan diğer uca dolaşacak bir karavanla büyütmeye karar verdi

Büyükanneler Trump'ın Göçmenlik Politikalarını Protesto Ediyor

'Grannies Respond' yani “Büyükannelerin Yanıtı” adlı sivil toplum örgütü, Başkan Trump’un sıfır tolerans göçmen politikasına karşı başlattıkları kampanyayı Amerika’yı bir uçtan diğer uca dolaşacak bir karavanla büyütmeye karar verdi.

Yaklaşık 20 büyükannenin New York’un Beacon kentinde başlattıkları hareket, bugün sosyal medya sayesinde Amerika’nın birçok kentinden onlara katılan büyükanne ve hatta büyükbabalarla büyüyerek güçlü bir sosyal hareket olma yolunda.

New York’un aktivist karakteri ile tanınan Hudson Vadisi'nde başlayan ve Salı günü New York kentinden geçtikten sonra özellikle Başkan Trump’ı destekleyen kent ve eyaletlerde durup konuşmalar yapacak olan grubun amacı 3 bin 200 kilometrelik yolculuğu Texas eyaletinin sınır kentlerinden McAllen’da tamamlamak.

Organizatörler yalnızca sokak protestosuyla sınırlı kalmak istemediklerini, bu yüzden karavanla kentleri şehirleri gezmeye karar verdiklerini söylüyor. ABD’nin farklı insanlara baskı uygulamasına daha fazla tahammül edemeyen bazı büyükanneler “nasılsa beyaz büyükanneleri tutuklayamazlar” diye düşünerek karavanı oluşturmuşlar.

Beacon’lu yaklaşık 20 büyükanne ve bir büyükbabadan oluşan grubun Salı günü New York’ta başlayan macerası beş gün sürecek. Karavan önce Pennsylvania, oradan Kentucky, Alabama, Louisiana ve son durakları olan Texas’a Cumartesi günü varmayı planlıyor.

Her durdukları şehirde birer miting düzenleyecek grup bu kentlerde göçmenlik reformu ile diğer insanlarla ilişki kurmak için yerel örgütlerle birlikte çalışaca. Kardeş karavanlar, Wisconsin, Oregon ve Florida'dan yola çıkacak ve 6 Ağustos'ta Texas'ın Houston kentinde Beacon grubuyla buluşacak.

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