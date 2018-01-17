Büyükelçi ilk görev gününde Anıtkabir'i ziyaret etti

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, ilk resmi görev gününde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ziyarete, Büyükelçilik personeli ve aileleri ile British Embassy School Ankara öğrencileri de katıldı.
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