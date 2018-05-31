Büyükelçi Kılıç Washington’a Dönüyor

Anadolu Ajansı istişarelerde bulunmak için Ankara’ya çağrılan Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın Washington’a dönüş yolunda olduğunu bildirdi.
AA’nın haberine göre, Kılıç Ankara’dan bugün yola çıktı.
Serdar Kılıç iki hafta önce Washington’un İsrail’deki büyükelçilik binasını Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının ardından istişarelerde bulunmak için Ankara’ya çağrılmıştı.
Kılıç’ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 4 Haziran’da Washington’da yapacağı görüşmenin ön hazırlıkları için başkente geri geldiği belirtiliyor.
Çavuşoğlu da daha önce gazetecilere yaptığı açıklamalarda Kılıç’ın o tarihten önce Washington’a dönmüş olacağını söylemişti.
İki bakanın Menbiç için bir yol haritasıyla ilgili müzakerelerde bulunması, diğer bölgesel sorunları ele alması ve ikili ilişkileri değerlendirmesi bekleniyor.
Türkiye Amerika’nın desteklediği Kürt güçlerin Menbiç’ten çıkmasını istiyor aksi durumda Menbiç’i alacağını belirtiyor.
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