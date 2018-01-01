HABER

Çadlı kadınlara Türk ev hanımlarından ev ekonomisi desteği

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 12:24 | Son Güncelleme 17 dakika önce

Enjemine, 1 Ocak (DHA) – Çad'da Türk sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler yardım atağında.

Dünyanın en fakir ülkeler sıralamasında 186 ülke arasında 183'üncü sırada bulunan Çad'da kadınların el emekleriyle ek gelir sağlamaları ve ülkenin kırsal kesimlerinde tarım destek ve su kuyuları projeleri ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıyı aşması için destekleniyor.

Bu çerçevede Hollanda'da yaşayan gurbetçiler tarafından kurulan IHH Hollanda Kocaeli Tefsir Gönüllüleri Grubu ve Çad Afrika İnsani Yardım Kuruluşu AHUT işbirliği lie kurulan eğitim merkezinde 35 dar gelirli kadına dikiş nakış, ev yemeği ve ev ekonomisi eğitimi veriliyor.

Kursta İzmi'ten gelerek eğitim veren dört gönüllü kadın eğitmen bulunuyor. Bu eğitmenler üç ay boyunca Çad'da kalarak eğitimlerini sürdürecek ardından eğittikleri kursiyerlerden en iyi derecede kursu tamamlayanlar eğitimci olarak bu projeyi devam ettirecekler. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Çad kırsalı detayları

- Kadın el emeği kursundan detaylar

- IHH Hollanda yönetim kurulu üyesi Hüseyin Gündüz demeci

- Çadlı kursiyer kadının teşekkürü

- Su kuyusu açılışlarından detaylar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

Diğer Haberler
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü!

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü!

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Kuzey Kore liderinden şok tehdit!

Kuzey Kore liderinden şok tehdit!

İngiltere o başbakana suikast düzenleyecekti

İngiltere o başbakana suikast düzenleyecekti

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'de polise silahlı saldırı!

ABD'de polise silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.