Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşı bitirmek ve savaş sonrası dönemde siyasi geçişi sağlamak üzere Rusya, Türkiye ve İran'ın girişimiyle Rusya'nın Soçi kentinde düzelenen ve Astana sürecinin 10'uncusu olma niteliği taşıyan zirvede Suriye temsilcisi Türkiye'yi "işgalci" olmakla suçladı.

Associated Press haber ajansının haberine göre Şam rejiminin Birleşmiş Milletler Daimi temsilcisi Beşar Caferi, Soçi'deki toplantıda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığını "işgal" olarak nitelendirdi ve Türk askerlerinin "sınırdışı" edileceklerini söyledi.

Caferi'nin sözleri, Suriye ordusunun güneyde Şam çevresinde ve güneybatıda muhaliflere karşı kazanımları sonrası dikkatini İdlib'e çevirerek bu bölgede yeni bir harekat başlatacağı söylentileri üzerine geldi.

Sözlerine devam eden BM Daimi temsilcisi, Soçi görüşmelerinin dördüncü turunun yapıldığı Mayıs 2017'de İdlib vilayetinin genelinde Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde oluşturulan "çatışmasızlık bölgelerini" yakından izlediklerini ve diyalog kanallarının kapanması durumunda bölgenin kontrolünü askeri olarak sağlama haklarını saklı tuttuklarını kaydetti.