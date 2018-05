Çağdaş Minyatür Sanatçısı Şermin Ciddi Artık Amerika'da

Hayatını minyatüre adayan sanatçının hedefi, eserlerinin aksine sade ve yalın.

Şermin Ciddi, "Renkler konular bence dünyanın her tarafında hangi ülkede olursanız olun insanlara mutluluk veren, tebessüm veren, gözlerinin içerisindeki pırıltıları değiştiren bir durum. Benim misyonum da bu. Dünya her zaman her dönemde muhakkak sıkıntıları oldu ama o sıkıntılı dönem arasında insanlara biraz olsun birkaç dakikalığına bile mutluluk verebiliyorsam bu benim için çok önemli, onların gülümsemeleri onların hoş vakit geçirmeleri benim için çok önemli,"