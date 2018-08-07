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California'da tarihin en büyük yangını! Trump eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri suçladı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2018 08:24 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaleti, geçen hafta kuzey bölgesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle tarihinin en büyük yangın felaketiyle mücadele ediyor. Diğer yandan NASA ise yangının büyüklüğünü göstermek adına uzaydan çekilen görüntüleri dünyayla paylaştı.

California'da tarihin en büyük yangını! Trump eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri suçladı

Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkili olan alevler bin 148 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırın yanmasına yol açtı. Hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde 43 dereceye kadar çıkmasının beklendiği eyalette 16 farklı bölgede etkili olan yangınların daha fazla büyümesinden endişe duyuluyor.

California'da yangınla mücadele çalışmalarına 14 binden fazla itfaiyeci katılıyor. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7'ye yükseldi. Ayrıca, geçen haftadan bu yana binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

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NASA UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Diğer yandan NASA ise yangının büyüklüğünü göstermek adına uzaydan çekilen görüntüleri dünyayla paylaştı.

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TRUMP EYALET YETKİLİLERİNİ VE İTFAİYECİLERİ SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yangınların büyümesinden eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri sorumlu tuttu.

Trump, yangınların "eyaletin kötü çevre politikaları yüzünden büyüdüğünü" ve "suyun gerektiği gibi kullanılmayarak Pasifik Okyanusu'na yönlendirilmesi nedeniyle daha da kötü bir hal aldığını" savundu.

Eyalet yetkilileri ve yangın söndürme uzmanları ise Trump'a cevap vermekte gecikmedi ve "yangınları söndürmek için yeterli suyun bulunduğunu", ayrıca "şiddetli ve yıkıcı yangınlara iklim değişikliğinin neden olduğunu" ifade etti.

AA

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