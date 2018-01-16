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California'da 13 çocuğu esir tutan çift yakalandı

16.01.2018 09:13 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD'nin California eyaletinde kimileri karanlıkta yatağa zincirlenmiş bir halde bulunan ve aç bırakılan 13 çocuğu evlerinde esir tutan bir çift yakalandı.

California'da 13 çocuğu esir tutan çift yakalandı

ABD'nin California eyaletinde kimileri karanlıkta yatağa zincirlenmiş bir halde bulunan ve aç bırakılan 13 çocuğu evlerinde esir tutan bir çift yakalandı.

Çifti, işkenceden ve çocukları tehlikeye atmaktan ötürü gözaltına aldıklarını açıklayan yetkililer, 17 yaşında bir genç kızın olay yerinden kaçmayı başarması sayesinde evi bulduklarını belirtti.

Pazar günü kaçtığı söylenen genç kızın evde bulduğu bir bir cep telefonuyla yetkilileri aradığı ve anne ile babasının kendisiyle beraber 12 kardeşini esir tuttuğunu söylediği aktarıldı.

Genç kızın "sadece 10 yaşında gibi gösterdiği ve çok zayıf olduğu" kaydedildi.

KOMŞULARI: ÇOK DIŞARI ÇIKMAZLARDI

57 yaşındaki David Allen Turpin ve 49 yaşındaki Louise Anna Turpin'in evinde yaşları 2 ile 29 arasında değişen 13 çocuk bulundu.

'Pislik içinde bulundukları' söylenen çocukların kardeş olduğu düşünülüyor.

Polis, bazı çocukları yataklara asma kilitler ve zincirlerle bağlanmış bir şekilde ve kötü kokular eşliğinde bulduğunu belirtti.

Kimilerinin 18-29 yaş arasındaki yetişkinler olmasından dolayı 'şaşkınlık duyulduğu' aktarıldı.

Bütün çocukların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

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Hastanelerin birinde müdür olan Mark Uffer, Reuters haber ajansına, "Bütün çalışanlar için olan biten çok üzücü, gördükleriniz inanılır gibi değil" dedi.

Reuters'a çift hakkında konuşan komşular ise "Onların hakkında bir şey bilmeniz pek mümkün değildi. Onların bir yere ziyarete gittiğini, ya da kimsenin onlara dışarıdan geldiğini görmezdiniz. Sadece bazen dışarı çıkıp market alışverişi yaparlardı" dedi.

David Allen Turpin'in California Eğitim Departmanı internet sitesinde bölgedeki bir özel okul olan Sandcastle Gündüz Okulu'nda müdür olarak çalıştığının görüldüğü aktarıldı.

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Amerikan medyası, çiftin daha önce iflas için başvurduğunu kaleme aldı.

Çiftin Facebook sayfalarında ise çocuklarla beraber katıldıkları bazı etkinliklerin fotoğraflarının olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Çocuk baba anne kadın

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