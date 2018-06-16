California'da Diyabet Hastalarına Sağlıklı Yemek

California eyaleti kamu sağlığı sistemi, alım gücü yetersiz bin kalp yetmezliği ya da tip 2 diyabet hastasına sağlıklı gıda hizmeti sunmaya başlıyor. Üç yıllık pilot programa katılan hastalar, kişiye özel diyet ve beslenme eğitimi hizmetlerinden yararlanacak. Amaç, sağlıklı beslenmenin, hastaların sağlık hizmeti masraflarını azaltıp azaltmadığını görmek ve hastalıklar üzerindeki etkilerini anlamak.

Richard Ayoud, her öğünün, hastaların tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda, onları iyileştirmek amacıyla hazırlandığını söylüyor.

Richard Ayoud, hastalara sağlıklı yemekler pişirip götürecek, kar amacı gütmeyen altı kurumdan birinin yöneticisi. Bu kurumlar, California kamu sağlığı sisteminden altı milyon dolar fon alacak.

Richard Ayoud'a göre, bir hastanın hastanede kalış süresini bir gün azaltmak, 5 bin dolar tasarruf etmek demek. Beş bin dolarsa bu programı üç aylığına finanse etmeye yetiyor.

Angel Food, eyalet sübvansiyonu olmadan 29 yıldır kişiye özel yemek dağıtımı yapıyor. Marjory Smith, kuruluştan iki yıldır yemek yardımı alıyor.