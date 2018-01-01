California’da Marihuana Kullanılması Serbest Oldu

California, eğlence amaçlı marihuana satışının serbest olmasıyla bu alanda dünyanın en büyük düzenli ticari piyasası olmaya hazırlanıyor.

Eyalet 1 Ocak 2018 itibariyle 21 yaşın üzerindeki kullanıcılara her tür kenevir ürünü satışının serbest olduğu altıncı ve en kalabalık Amerikan eyaleti oldu.

Kenevir satışının devlet tarafından regüle edildiği ve vergi alınarak lisansa bağlandığı yerler arasında California'nın dışında Colorado, Washington, Oregon, Alaska ve Nevada yer alıyor. Massachusetts ve Main'in de gelecek yıl bu eyaletleri takip etmesi bekleniyor.

39,9 milyonluk California'nın bu gruba katılmasıyla, beş Amerikalıdan birinden fazlası eğlence amaçlı kenevirin serbest olduğu eyaletlerde yaşar hale geldi. Ancak kenevir halen Amerikan yasalarında yasadışı narkotik madde olarak geçiyor.

Birçok uzman California'daki marihuana pazarının eyalete yılda milyarlarca dolar kazanç sağlayacağını ve vergi geliri olarak da en az 1 milyar dolar getireceğini sanıyor.

Kasım 2016'da başkanlık seçimi sırasında yapılan referandumda eğlence amaçlı kevenirin 21 yaş üzerindeki kullanıcılar için serbest bırakılması onaylanmıştı. Californialı Kongre üyeleri ve bürokratlar, lisans çıkartılması ve ticari dağıtım zincirinin vergi yapılandırması konularında bir yıl boyunca çalıştı.