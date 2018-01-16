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California’da Rehin Tutulan 13 Kardeş Kurtarıldı

16.01.2018 20:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

17 yaşındaki kızın ihbarı üzerine eve giden polis, yaşları 2 ile 29 arasında değişen 12 kardeşi yataklarına zincirlenmiş ya da prangaya vurulmuş halde buldu.

California'da 13 çocuklarını evde kötü koşullar altında hapis tuttukları iddia edilen ebeveynler gözaltına alındı.

Perris kentindeki olay, evde hapis tutulan çocuklardan birinin evden kaçmayı başarıp durumu polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

17 yaşındaki kızın ihbarı üzerine eve giden polis, yaşları 2 ile 29 arasında değişen 12 kardeşi yataklarına zincirlenmiş ya da prangaya vurulmuş halde buldu.

Kurbanların aç ve pislik içinde olduğunu belirten yetkililer, kaçmayı başaran 17 yaşındaki kızın da yetersiz beslenme nedeniyle 10 yaşında göründüğünü açıkladı.

İşkence ve çocukları tehlikeye atmak gerekçesiyle 57 yaşındaki baba David Allen Turpin ve 49 yaşındaki anne Louise Anna Turpin tutuklandı.

Çocuklarını neden bu koşullarda tuttukları hakkında bilgi vermeyen ailenin kefalet ücreti 9 milyon dolar olarak belirlendi.

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