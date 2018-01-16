California’da Rehin Tutulan 13 Kardeş Kurtarıldı

California'da 13 çocuklarını evde kötü koşullar altında hapis tuttukları iddia edilen ebeveynler gözaltına alındı.
Perris kentindeki olay, evde hapis tutulan çocuklardan birinin evden kaçmayı başarıp durumu polise haber vermesiyle ortaya çıktı.
17 yaşındaki kızın ihbarı üzerine eve giden polis, yaşları 2 ile 29 arasında değişen 12 kardeşi yataklarına zincirlenmiş ya da prangaya vurulmuş halde buldu.
Kurbanların aç ve pislik içinde olduğunu belirten yetkililer, kaçmayı başaran 17 yaşındaki kızın da yetersiz beslenme nedeniyle 10 yaşında göründüğünü açıkladı.
İşkence ve çocukları tehlikeye atmak gerekçesiyle 57 yaşındaki baba David Allen Turpin ve 49 yaşındaki anne Louise Anna Turpin tutuklandı.
Çocuklarını neden bu koşullarda tuttukları hakkında bilgi vermeyen ailenin kefalet ücreti 9 milyon dolar olarak belirlendi.
Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı
Esenyurt'ta korkutan patlama!
Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar
500 yıllık 'kuşdili' geleneğinin son öğreticisinden acı haber...
5,5 aylık bebeğini öldüren babadan kan donduran itiraf!
2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu
Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu
Bir bir ölüyorlar! Onların sonunu biz getirdik
Mühimmat yüklü dev konvoy şehirden böyle geçti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum