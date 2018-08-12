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California’da Sağlık Endişesi

12.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

California’daki orman yangınlarında birçok kişi evlerini kurtarmaya çalışırken birçokları da zehirli duman ve havadaki diğer kirletici unsurlar nedeniyle sağlıklarını kurtarmaya çalışıyor

California’da Sağlık Endişesi

California’daki orman yangınlarında birçok kişi evlerini kurtarmaya çalışırken birçokları da zehirli duman ve havadaki diğer kirletici unsurlar nedeniyle sağlıklarını kurtarmaya çalışıyor.

Bazı insanlar, nefes darlığı,öksürük, göz kaşınması gibi daha önce hiç tecrübe etmedikleri sağlık endişeleriyle karşı karşıya.

Doktorlar, ateş bölgesine yakın olmasalar bile insanlara dışarı çıktıklarında maske takmaları tavsiyesinde bulunuyor. Duman, California’nın çevresinde yakın yerlerde yangın olmasa bile havada süzülüyor.

Pazartesi günü California’nın güneyinde başlayan orman yangını 85 kilometrekarelik bir alan yayılmış durumda.

Havadan da söndürme çalışmalarına destek veriliyor. 20 bin kişi için tahliye emri verilmiş durumda.

51 yaşındaki Forrest Clark, Holy Ateşi olarak adlandırılan yangını başlatmakla suçlanıyor.

Bu arada eyaletin kuzeyinde, eyelet tarihinin en büyüğü olarak nitelenen Mendocino’nun yüzde 67’si kontrol altına alındı. Yetkililer, yangının hala 1500 evi tehdit ettiğini belirtiyor.

Ama diğer yangınlar yayılmaya devam ediyor. Hat Yangını Redding kentinin 70 mil uzağında başladı. Yetkililer 350 kişi için tahliye emri verildiğini belirtti.

Yosemite Ulusal Parkı da yangınlar nedeniyle 2 hafta kapalı kalmasının ardından Salı günü açılıyor.

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