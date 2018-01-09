California’da Toprak Kayması Can Kaybına Yol Açtı

Amerika'nın California eyaletini geçen ay şiddetli orman yangınlarının ardından şimdi de toprak kayması vurdu. Eyaletin güneyinde orman yangınlarının etkili olduğu bölgede bu kez de şiddetli fırtınanın yol açtığı toprak kaymasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Santa Barbara bölgesi itfaiye yetkilileri, Los Angeles'in kuzeybatısındaki Montecito'da yürütülen kurtarma çalışmaları sırasında 5 kişinin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer, toprak kaymasında çok sayıda evin yıkıldığını ve haber alınamayan kişiler olduğunu belirttiler.

Kurtarma çalışmalarında yolların kapalı olması nedeniyle helikopterler kullanılıyor. İtfaiye yetkilileri, 14 yaşında bir kızı bir evin enkazından kurtarmayı başardı. Sabahın erken saatlerinde etkili olan fırtına bazı evleri temelinden söküp attı. Bölgedeki 700 civarında ev için zorunlu tahliye emri yayınlandığı bilgisi de verildi.