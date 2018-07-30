California’da Yangın Can Almaya Devam Ediyor

Binlerce itfaiye görevlisi yangını söndürmek için seferber olsa da California’nın şu andaki en ölümcül yangını daha da fazla alanı kaplıyor.

İtfaiye görevlileri rüzgarın Pazar günü yangının daha da büyümesine neden olduğunu söylüyor.

Kuzey California’da Shasta Bölgesi’ndeki yangın aralarında iki çocukla büyükannelerinin bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

70 yaşındaki Melody Bledsoe, 5 yaşındaki Emily Roberts ve 4 yaşındaki James Roberts Redding’deki evlerini terketmek üzereyken alevlere yakalandı.

Shasta Bölge Şerifi Tom Bosenko, hayatını kaybeden 6. kişinin tahliye uyarısı olmasına rağmen evini terketmediğini belirtti. Yangınlarda iki itfaiye görevlisi de hayatını kaybetti. 10’dan fazla kişi de hala kayıp.

Bosenko, ölenlerin cesetlerinin Redding yakınlarında bulunduğunu kaydetti. 90 bin nüfuslu Redding, San Fransisco’nun 370 km kuzeydoğusunda bulunuyor.

Yangın nedeniyle onbinlerce kişi evlerini terketmek zorunda kaldı.

Yerel yetkililer 500’den fazla yapının kül olduğunu, 135 yapının da zarar gördüğünü söylüyor.

450 nüfuslu bir dağ kasabası olan Keswick’in haritadan silindiği bildiriliyor.

Şu an eyaletteki en büyük yangın 5 binden fazla yapıyı tehdit ediyor. Yangının sadece yüzde 5’i kontrol altına alınmış durumda.

California’daki yetkililer eyalet genelinde 17 büyük orman yangı olduğunu ve yangınların 50 binden fazla kişiyi evlerinden ettiğini belirtiyor. Yangınları söndürmek için 12 bin itfaiye görevlisi yoğun çaba harcıyor.

