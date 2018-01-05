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California'daki İranlı Göçmenler Endişeli

05.01.2018 23:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

İran asıllı Amerikalılar 20’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 400’den fazla kişinin gözaltına alındığı protestoları ve karşı gösterileri yakından izliyor. İran dışındaki en yoğun İranlı nüfusun yaşadığı güney California’da İran asıllı Amerikalılar, gösterilerin barış içinde sonlanmasından yana.

İran asıllı Amerikalılar 20'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı protestoları ve karşı gösterileri yakından izliyor. İran dışındaki en yoğun İranlı nüfusun yaşadığı güney California'da İran asıllı Amerikalılar, gösterilerin barış içinde sonlanmasından yana.

Los Angeles kentinin ‘Küçük İran' olarak bilinen semtinde birçok kişi, beceriksiz ve yozlaşmış olduğunu söylediği İran hükümetini beğenmiyor.

Bu göçmenler ayrıca İran rejiminin baskıcı olmasından da şikayetçi.

Amerikalı yetkililer protestoların bastırılmasına karşı açıklamalar yaptı. Fakat bazı İran asıllı Amerikalılar Washington'un dikkatli hareket etmesi gerektiği düşüncesinde. Örneğin Güney California Üniversitesi'nde öğretim görevlisine göre, "Amerika herhangi bir şekilde duruma müdahil olursa ya da bir hareketi diğerine karşı desteklerse, sertlik yanlıları bunu protestocuları bastırmak için gerekçe olarak kullanacaktır.”

İran'ın dini lideri protestolardan ülkenin düşmanlarını sorumlu tuttu. Los Angeles'taki yayıncı Bijan Halili, İran hükümetini yolsuzlukla suçluyor:

"Sadece yabancı ülkeleri ve yabancıları suçluyorlar, bu doğru değil.”

Market sahibi Todd Hodadadi İranlılar'ın haklı sorunlarını dile getirdiklerini söylüyor:

"İranlılar haklarını arıyor ve isteklerini şiddet içermeyen bir şekilde dile getiriyor. Barışçı yollarla haklarını almalarını isterim.”

Bu seyahat acetası sahibi, İranlılar'ın özgürlüğü hakettiğini söylüyor:

"Bence hiç de fazla birşey istemiyorlar. 21'nci yüzyıldayız, sadece özgürlük istiyorlar. Hükümet onları özgürlük istedikleri için mi öldürüyor? Bu adil değil.”

İranlı Amerikalılar bütün ülkelerin İran'da halkın şiddet içermeyen gösteriler yapma hakkını savunması gerektiğini söylüyor, ancak başka ülkelerin protestolara karışmasına karşı çıkıyor.

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