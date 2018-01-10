California’daki Toprak Kaymalarında Can Kaybı Artıyor

Bir süre öncesine kadar yangınlarla mücadele eden ABD'nin California eyaleti, bu kez sele teslim oldu. Yoğun yağışların sebep olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Özellikle eyaletinin güneyinde Montecito'da etkili olan yağışlar sona erdi; ancak geride bıraktığı yıkım büyük oldu. Yetkililer, sel ve toprak kaymalarında kaybolanları arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Arama-kurtarma ekipleri, toprak kaymalarında yaralanan ya da mahsur kalanları yıkılan evlerin ve çamurun içinden çıkarmaya çalışıyor. 15 kişinin hayatını kaybettiği felakette en az 25 kişi yaralandı. 50 kişi helikopterlerle kurtarıldı.
Toprak kamasından nasibini alanlar arasında ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey de vardı. Montecito'da, Winfrey gibi çok sayıda ünlü isim yaşıyor.
Reuters haber ajansına göre, bölgedeki bir kanyonda 300 kişi de mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri, helikopterlerle bu kişilere ulaşmaya çalışıyor.
Yetkililer, bölge sakinlerini evden çıkmamaları konusunda uyarıyor.
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