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California’daki Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

13.01.2018 23:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

California’daki sel baskınları ve toprak kayması sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi. Kurtarma ekipleri halen kayıp 7 kişiyi arıyor ancak umutlar tükeniyor.

California'daki sel baskınları ve toprak kayması sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Kurtarma ekipleri halen kayıp 7 kişiyi arıyor ancak umutlar tükeniyor.

Santa Barbara Polisi, halktan, kayıp olan kişilerle ilgili bildiklerini paylaşmalarını istedi, ancak kayıp kişileri sağ olarak bulmanın bir mucize olacağı da belirtildi.

Kurtarma ekipleri, çamurların ve kayaların içinde arama yaparken, Cuma günü,87 yaşındaki Joseph Bleckel cesedine ulaştılar. Böylece felakette ölenlerin sayısı 18'e yükselmiş oldu.

Şu ana kadar kayıp olarak başvurulan 43 kişinin güvenli bir yerde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Ancak kayıp diğer 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Los Angeles'ın kuzeyinde bulunan Montecito bölgesinin 9 bin sakinine evlerini tahliye etme çağrısında bulunuldu. Bölge Şerifi, tahliye emrine uymayanların tutuklanacağını belirtti.

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