California’daki Yangın Eyalet Tarihinin En Büyüğü

Mendocino Complex olarak bilinen California eyaletinin kuzeyindeki yangın iki ayrı yangından oluşuyor ve şu ana kadar 115 bin hektarlık alanı kül etti. Bu geçen Aralık ayındaki Thomas Yangını’nından daha büyük.

Mendocino nedeniyle binlerce kişi için tahliye emri verilmiş durumda.

California Orman ve Yangın Koruma Departmanı Mendocino’nun sadece yüzde 30’unun kontol altına alındığını ve hala büyümekte olduğunu belirtti. Alevler 150 yapıyı kül etmiş durumda.

Yangını söndürmek için 3900 itfaiye görevlisi iş başında.

Yangının eyalet tarihindeki en büyük orman yangını olduğu belirtiliyor.

Benzer koşullar California’nın kuzey kısmındaki bir başka yangın Carr’ın da büyümesine de neden oldu. Carr Mendocino’dan daha ölümcül oldu. Şu ana kadar ikisi itfaiye görevlisi 7 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer Carr Yangını’nın yüzde 47’sinin kontrol altına alındığını belirtiyor.

Eyalet genelinde ise 8 büyük orman yangını devam ediyor. Binlerce itfaiye görevlisi yangınları söndürmek için mücadele ediyor.

Sert rüzgar ve sıcak hava itfaiye görevlilerin işini zorlaştırıyor. Gelecek birkaç günde sıcaklıkların 43 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Başkan Donald Trump California’da büyük felaket ilan etmiş ve federal kaynakların kullanımına izin vermişti.

