California’daki Yangınlarda Can Kayıpları Artıyor

Kuzey California’da Redding kentinde bir kadınla iki çocuğun cesedinin bulunmasıyla orman yangınlarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Cesetlerin, yaşlı bir kadınla iki çocuğa ait olduğu belirtildi.

Shasta Bölge Şerifi Tom Bosenko, çocuklardan birinin 4 yaşındaki James Roberts, diğerinin de 5 yaşındaki ablası Emily olduğunu, yaşlı kadının da büyük büyükanneleri Melody Bledsoe olduğunu kaydetti.

Eyaletin başkenti Sacramento’ya yaklaşık 260 km uzaklıktaki Redding kentinde 40 bin kişi için tahliye emri bulunuyor.

Yedinci gününe giren yangınlarda 500’den fazla bina kül oldu ve yangınlar önemli bir bölümü kontrol altına alınmadan hala devam ediyor.

Yetkililer, yangın nedeniyle 4 binden fazla yapının tehdit altında olduğunu da belirtiyor. Yangınlardan şu ana kadar 34 bin hektarlık alan etkilenmiş durumda.

Yaklaşık 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı da itfaiyecilerin işini zorlaştırıyor.

Cumartesi akşamı itibarıyla 3500 itfaiye görevlisi 17 helikopter eşliğinde yangının sadece yüzde 5’lik bölümünün çevresinde tampon hatlar oluşturabildi.

Yetkililer sert rüzgarın da söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Bu yıl Amerika genelinde yangınlar 1.7 milyon hektarlık alanı kül etti. Bu rakam geçen yıldan daha az ancak son 10 yılın ortalamasının üstünde.

