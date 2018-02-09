Çalışanlarına idrar testi yapmaları için çay verdi! İnanılmaz!

Armenpress ajansının aktardığına göre, Masis kentinde bir hastanenin müdürü olan Nune Avanesyan, hastalardan gelen şikayetler üzerinde laboratuvardaki uzmanları denetleme kararı aldı.
Denetimleri aktaran Avanesyan “Kendi kanımı farklı isimlerle verdim, her birinde farklı sonuçlar aldım. İdrar örneği yerine çay verdim, idrar sonucu aldım. Raporda örneğin içinde de tüm hücresel bileşenlerin olduğu yazılıydı” ifadelerini kullandı.
Avanesyan, laboratuvarın çalışanlarının defalarca uyarıldığını, denetimin ardından da 15 çalışandan 8’inin işten çıkarıldığını söyledi.
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