Çalışma Örgütü'nden Kadın İstihdamı Uyarısı

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, son 20 yılda kadınların iş hayatıyla ilgili ilerlemeler sağlandığını; ancak süregelen eşitsizliklerle ilgili yapılması gereken çok iş olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler’e bağlı örgütün raporuna göre, her 10 erkeğe karşı sadece 6 kadının çalıştığına dikkat çekildi. "Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm: 2018 Kadınlara Dair Eğilimler” başlıklı raporda, kadın erkek eşitliğinin varlıklı ülkelerde daha iyi durumda olduğu belirtildi.
Orta gelirli, gelişmekte olan ve yoksul ülkelerde bu eşitsizliğin arttığına dikkat çeken ILO, Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerinde kadınların iş hayatındaki zorlukları örnek verildi. ILO; bu ülkelerde kadın işsizlik oranının erkek işsizlik oranının iki katı olduğunu ve kadınların en düşük maaşları aldığını açıkladı.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan ILO araştırma birimi direktörü Damian Grimshaw, sosyal ve kültürel meselelerin bu bölgelerde kadının iş bulma başarısına darbe vurduğunu söyledi.
Grimshaw, “Bence çoğu zaman kadınların iş hayatına katılımlarından, onların beklentilerini ve hırslarını sorumlu tutuyoruz; ancak aslında çok fazla engel var. Toplumsal ve diğer kültürel normlar, kadınların iş hayatındaki haklarını ve yetkilerini etkiliyor” dedi.
Grimshaw bu tür engellerin daha az da olsa ABD ve Avrupa’da da görülebildiğini vurguladı.
Uluslararası Çalışma Örgütü, yeterince dikkata alınmayan işyerinde taciz ve şiddet konusunu da gündemine taşıyor. Örgüt, Haziran ayında düzenleyeceği yıllık konferansında, kabul edilemez bu meseleyi ilk defa masaya getirecek.
ILO yetkilileri tartışmaların, bu tür olayların engellenmesi için olası bir uluslararası anlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağı üzerinde yoğunlaşacağını söylüyor.
((LISA SCHLEIN, FOR VOA NEWS, GENEVA))
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