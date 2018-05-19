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Cambridge Analytica şirketi kapanıyor

19.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

ABD seçimlerine ilişkin manipülasyon iddiaları ve Facebook veri skandalı ile gündeme gelen veri analiz şirketi Cambridge Analytica faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

İngiliz veri analiz şirketi Cambridge Analytica, "tüm faaliyetlerini derhal durdurma" kararı aldı. Şirketten bugün yapılan açıklamada, "şirketin faaliyetlerini sürdürmenin artık sürdürülebilir olmadığının kararlaştırıldığı" belirtildi. Şirket, iflas sürecinin başlatılacağını duyurdu.

Şirket, iflas kararına gerekçe olarak müşteri sayısının giderek azalmasını ve yükselen avukatlık giderlerini gösterdi. Açıklamada, "Medyada yer alan haberler sonucunda bütün müşteriler ve tedarikçiler bize sırtını döndü" ifadelerini kullandı.

ABD seçimleri ile bağlantılı olarak Facebook veri skandalı ile gündeme gelen Cambridge Analytica, 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verileri, Facebook'a bağlı bir uygulama üzerinden izinsiz ele geçirmek ve ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump lehine kullanmakla suçlanıyor. Nisan ayında başlatılan soruşturma doğrultusunda şirketin faaliyetleri askıya alınmıştı.

Şirketin uygulama üzerinden elde ettiği veriler doğrultusunda kullanıcıların psikolojik profilini çıkararak, olası siyasi tercihlerini tahmin edebildiği iddia ediliyor. Şirketin söz konusu uygulamayı doğrudan telefonuna indirmeyen, fakat uygulamanın kullanıcısı olan kişilerin arkadaşlarının da verilerini ele geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Cambridge Analytica, ABD seçimlerini manipüle ettiği iddialarını geri çevirmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise seçim kampanyası dmneminde bu şirketin verilerini kullanmadığını söylemişti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg iddialar üzerinde Amerikan Kongresi'nde ifade vermiş ve skandaldan dolayı özür dilemişti.

AFP,AP/BÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe


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