Cambridge Analytica Skandalı Büyürken Facebook Hisseleri Eriyor

Facebook'ta 50 milyon kullanıcının verilerini usulsüz kullandığı iddia edilen, pazarlama firmalarının ya da siyasi partilerin danışmanlık hizmeti almak için başvurduğu analiz şirketi Cambridge Analytica ile ilgili skandal büyüyor.

Haber ajansı Associated Press’e konuşan bir İngiliz danışman, şirketin 2016 Romanya genel seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti adına çalışmak için kendisine geldiğini söyledi.

Danışman Rupert Wolfe, Cambridge Analytica’dan Mark Turnbull adlı bir yöneticiden 2016’nın Ağustos ayında e-posta aldığını anlattı.

Wolfe’a göre Turnbull e-postasında, “Mevcut kampanya ekibine iki kişi verebilir ve 2-3 ay boyunca stratejik önerilerde ve yardımlarda bulunabiliriz” yazdı.

Wolfe Murray, teklifi geri çevirdiğini zira siyasi partiler için çalışmadığını söyledi. 2016’nın Aralık ayındaki seçimleri Sosyal Demokratlar yüzde 46 oyla kazandı. Cambridge Analytica’nın Romanya seçimlerinde oynadığı rol ise belirsiz.

Cambridge Analytica’nın yan şirketi olan stratejik iletişim firması SCL Group'un ise 2011’den bu yana Romanya’da bürosu mevcut.