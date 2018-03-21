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Cambridge Analytica Skandalı Büyürken Facebook Hisseleri Eriyor

21.03.2018 17:42 | Son Güncelleme

Facebook'ta 50 milyon kullanıcının verilerini usulsüz kullandığı iddia edilen analiz şirketi Cambridge Analytica ile ilgili skandal büyüyor. Skandal yüzünden sosyal medya devi Facebook’un hisseleri değer kaybediyor

Cambridge Analytica Skandalı Büyürken Facebook Hisseleri Eriyor

Facebook'ta 50 milyon kullanıcının verilerini usulsüz kullandığı iddia edilen, pazarlama firmalarının ya da siyasi partilerin danışmanlık hizmeti almak için başvurduğu analiz şirketi Cambridge Analytica ile ilgili skandal büyüyor.

Haber ajansı Associated Press’e konuşan bir İngiliz danışman, şirketin 2016 Romanya genel seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti adına çalışmak için kendisine geldiğini söyledi.

Danışman Rupert Wolfe, Cambridge Analytica’dan Mark Turnbull adlı bir yöneticiden 2016’nın Ağustos ayında e-posta aldığını anlattı.

Wolfe’a göre Turnbull e-postasında, “Mevcut kampanya ekibine iki kişi verebilir ve 2-3 ay boyunca stratejik önerilerde ve yardımlarda bulunabiliriz” yazdı.

Wolfe Murray, teklifi geri çevirdiğini zira siyasi partiler için çalışmadığını söyledi. 2016’nın Aralık ayındaki seçimleri Sosyal Demokratlar yüzde 46 oyla kazandı. Cambridge Analytica’nın Romanya seçimlerinde oynadığı rol ise belirsiz.

Cambridge Analytica’nın yan şirketi olan stratejik iletişim firması SCL Group'un ise 2011’den bu yana Romanya’da bürosu mevcut.

Öte yandan İngiltere resmi kayıtlarına göre Cambridge Analytica’nın Eric Pence’in başında olduğu Çinli bir güvenlik ve lojistik firması ile bağlantısı var. Eric Pence, Irak’ta sivilleri öldürmekten suçlu bulunan ABD’li özel güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu eski bir paralı asker.

Geliştirdiği bir uygulama ile Facebook’tan veri toplanmasını sağlayan İngiliz akademisyen Alexandr Kogan ise, “günah keçisi” ilan edildiğini savundu.

BBC televizyonuna konuşan Kogan, verileri toplayış şeklinin meşru olduğuna inandığını söyledi. Kogan, “Cambrige Analytica bana geldi. Facebook verilerinin kullanımıyla ilgili uygulama için hizmet şartlarını yazdılar, hukuki danışmanlık verdiler. Hepsi uygun görünüyordu” dedi.

Ancak İngiliz akademisyen, anlaşmayı kendi avukatına değerlendirtmediğini ve yeterince soru sormadığını da itiraf etti.

Sosyal medya devi Facebook’un hisseleri ise hızla eriyor. Kullanıcılarına ait verilerin, ABD başkanlık seçimleri ve İngiltere’nin AB’den ayrılması referandumunu etkilemek için kullanıldığı iddiası nedeniyle hafta başından bu yana şirketin piyasa değeri kaybı 50 milyar doları aştı.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ise sessizliğini koruyor.

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