Can Dündar'dan ilk sözler: Türkiye'yi delirtiyor...

Can Dündar: Her seferinde bir şey oldu zannediyorsunuz, televizyonlar kırmızı harflerle giriyorlar, Interpol filan.. İşin aslı şu, Interpol karar verirse kırmızı bülten çıkıyor, Türk hükümeti istedi diye kırmızı bülten çıkmıyor. Öncelikle bunu bilmek lazım. Türkiye sadece "bu kişi için kırmızı bülten çıkarın” diye Interpol'e başvuruda bulunabiliyor. Interpol bunu ciddiye alırsa kendi bültenine koyuyor ve aramaya başlıyor. Fakat çok şükür ki Interpol henüz o kadar delirmedi, haber yaptı diye bir gazetecinin dünya çapında aranmasına yönelik bir hamle yapmıyor. Bu da tabii ki Türkiye'yi delirtiyor. İki de bir Adalet Bakanlığı talep üstüne talep yağdırıyor Interpol'e, dolayısıyla bunun bir geçerliliği yok.

Mahkeme aynı zamanda hakkınızda "gıyabında tutuklama" kararı da verdi. Bu kararı nasıl yorumluyorsunuz?

Biz "devlet sırlarını ifşa”dan beş yıl on ay ceza aldık, fakat Yargıtay bunu geçen ay bozdu. Bozma gerekçesi davanın zamanında açılmadığı, çünkü basın kanununa göre kırk gün içinde dava açmaları gerekiyordu, o kırk günü geçirdiler. Biz bütün duruşmalarda bunu dile getirdik, bu davanın düşmesi gerektiğini söyledik. Nitekim Yargıtay bunu gördü ve dedi ki "Bu dava düşer”. Aslında biz beraat ettik bu davadan fakat bize beraat vermenin bedelini bildikleri için yeni bir suç uydurdular, casusluktan yargılayalım dediler, casusluğun cezası 15 ila 20 yıl. Fakat casusluk için de kanıt lazım, ona da şöyle bir kanıt buldular: Bizim haberden bir hafta sonra Birleşmiş Milletler'deki (BM) Suriye Büyükelçisi BM'ye bir mektup yazıp Türkiye'yi şikâyet etmiş; bunu yeni suçlamaya delil saydılar. Bu mektubu BM'den isteyelim diyorlar, adam gazeteyi okumuş ve "Türkiye böyle bir şey yapmış” demiş ve BM'ye şikâyette bulunmuş. Buradan tutturmaya çalışıyorlar, akıl alır gibi değil, Türkiye'yi de rezil eden bir şey bu. Şimdi BM'den Suriye Büyükelçisi'nin onlara verdiği mektubu isteyecekler, o mektup mahkemeye gelecek ve mahkemede bana diyecekler ki "Bak, Suriye Büyükelçisi böyle bir mektup yazmış, sen casussun”! Ben de diyeceğim ki, "Adam gazete okumuş, siz de okusanız siz de onu görecektiniz…” Bütün bunlar bizi korkutmaya, yıldırmaya dönük hamleler. Her yaptıkları hamle ne yazık ki konuyu bir kez daha gündeme getiriyor, Türk hükümetinin işlediği suçu ve her seferinde Türk yargı sisteminin ne kadar acınacak durumda olduğu ortaya çıkıyor.