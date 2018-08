Can Dündar dijital güvenlik için Alman Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

“Truva Atı”nı kullanan makamlar, güvenlik açıklarını bildirmiyor

Buermeyer, yasayla ilgili şikâyetin diğer ayağının ise, “Truva Atı”nı kullanan yetkili makamların, yazılım veya donanımda tespit ettikleri güvenlik açıklarını üretici firmalara haber vermemesi olduğunu söylüyor. “Truva Atı”nı bir yıldır daha kapsamlı bir şekilde kullanan yetkililerin, bu açıklardan kendileri yararlanabilmek amacıyla üretici firmalara haber vermediğini belirten GFF Başkanı, sadece Federal Kriminal Dairesi’nin değil, aynı zamanda üçüncü şahısların da bu zayıf noktaları kullanabileceği uyarısında bulunuyor.

“​​​​​​​Neredeyse can güvenliği de dijital güvenlikten geçiyor”

Almanya’da “Devletin Truva Atı” olarak anılan yasal uygulama nedeniyle Federal Anayasa Mahkemesi’ne gitmeye hazırlanan Özgürüz Eş Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “özelde gazeteciler, genelde de tüm yurttaşlar için dijital güvenliğin günümüzde can güvenliği kadar önem kazandığına” dikkat çekti. “Neredeyse can güvenliği de dijital güvenlikten geçiyor, özellikle de Türkiye türü ülkelerde” diyen Dündar, “Çünkü bu yolla devlet veya kötü niyetliler, senin nasıl bir haber hazırlığı içinde olduğunu, hangi haber kaynaklarıyla temas içinde olduğunu, nasıl bir ekiple bunları yürüttüğünü öğrenebiliyor. O yüzden bizim bunları koruyor olmamız son derece önemli ve de hayati” ifadesini kullandı. Dündar, “Truva Atı”nı kullanan yetkili makamların, yazılım veya donanımda saptadıkları güvenlik açıklarını üretici firmalara haber vermemesi ile ilgili olarak ise, “Eğer burada devlet bir açık saptıyor da buna müdahale etmiyorsa veya bundan bizi haberdar etmiyorsa, bir anlamda bizi korumasız bırakıyor demektir. Ve korumasız bırakması aynı zamanda can güvenliğini tehdit anlamına gelir” dedi. Dündar, casusluk yazılımlarının başka ülkelere ihracatının yol açtığı sorunlara da dikkat çekti ve bu tür yazılımlarla Türkiye’de birçok kişinin insan haklarının ve haberleşme hürriyetinin ihlal edilmesine, mahremiyetine girilmesine imkân tanındığını söyledi.