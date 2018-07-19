HABER

Canan Coşkun: Hapis cezasına şaşırmadım

19.07.2018 19:56 | Son Güncelleme

Gazeteci Canan Coşkun “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Canan Coşkun: Hapis cezasına şaşırmadım

DW'ye konuşan Coşkun, verilen cezayı "muhaliflere yönelik baskının bir parçası" olarak nitelendirdi.Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun’a gazetede yayımlanan bir haberinde “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçunu işlediği gerekçesiyle iki yıl üç ay hapis cezası verildi.

Gazeteci Coşkun, geçen sene DHKP-C’ye yönelik soruşturma kapsamında açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın gözaltına alınan avukatlarının savcılık sorgusunu haberleştirmiş, haberin ardından Coşkun hakkında soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, söz konusu haberin kısıtlama kararı olmasına rağmen yazılmasının DHKP-C’ye yönelik soruşturmanın amacını tehlikeye soktuğunu iddia etmiş, Coşkun’a açılan davanın 10 Temmuz’da görülen ikinci duruşmasında savcının verdiği mütalaada, Canan Coşkun’un “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

İki yıl üç ay ceza verildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren ile meslektaşları takip etti. Duruşmada söz alan Canan Coşkun, “Kısıtlı bir soruşturmayla ilgili olarak yazmış olduğum ilk haber değil. Benzer şekilde medyada bu konuda birçok haber yapıldı” diyerek beraatini istedi. Coşkun’un avukatlarından Abbas Yalçın ise, “Anadolu Ajansı tarafından müvekkilimin yapmış olduğu haberin aynı nitelikteki haber içeriğinden bir haber yapılmıştır. Anadolu Ajansı ya da başka haber ajansları haber yaptığı zaman normal haber olarak görülmektedir” diyerek beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, Coşkun'a yaptığı haber ile “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan ertelemesiz iki yıl üç ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca, verdiği cezada indirime de gitmedi.

Coşkun: Muhaliflere yönelik baskının parçası

DW Türkçe’ye konuşan Canan Coşkun, kararı şaşırtıcı bulmadığını söyledi. “Soruşturma açıldığında davaya dönüşeceği belliydi. İkinci duruşmada mütalaa hazırlandı. Savunma için ek süre istediğimde mütalaanın kısa olduğu gerekçesiyle süre verilmedi” diyen Coşkun, kendisine verilen hapis cezasının Türkiye’de gazeteciliğe verilen ilk ceza olmadığını dile getirerek, “Cumhuriyet’te kantincisine kadar tutuklanmayan kalmadı. Yalnız Cumhuriyet’e yönelik de değil, muhalif seslere yönelik bir baskı var. Bu ceza da onun bir parçası” diye konuştu. Coşkun, avukatlarının karara itiraz edeceğini dile getirdi.

Burcu Karakaş/İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERCinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor! Cinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor!
Uçağın düşme anını saniye saniye kaydettiUçağın düşme anını saniye saniye kaydetti
Karadağ’dan '3. Dünya Savaşı’nı Çıkarabilirler' Diyen Trump’a Barışçıl MesajKaradağ’dan '3. Dünya Savaşı’nı Çıkarabilirler' Diyen Trump’a Barışçıl Mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donlad Trump’tan Google’a kesilen cezaya sert tepki

ABD Başkanı Donlad Trump’tan Google’a kesilen cezaya sert tepki

Uçağın düşme anını saniye saniye kaydetti

Uçağın düşme anını saniye saniye kaydetti

Alaska Yarımadası'nda 6.0 büyüklüğünde deprem

Alaska Yarımadası'nda 6.0 büyüklüğünde deprem

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Papazdan korkunç itiraf: 675 kişiyi kurban ettim!

Papazdan korkunç itiraf: 675 kişiyi kurban ettim!

Aldatıldığını öğrendi, metresin cinsel organına...

Aldatıldığını öğrendi, metresin cinsel organına...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.