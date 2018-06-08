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Canikli'den Menbiç için yeni açıklama: Detaylar görüşüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Mattis'le Menbiç yol haritası konusunda yapıcı ayrıntılı görüşme yaptık" dedi.

Canikli'den Menbiç için yeni açıklama: Detaylar görüşüldü

Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Amerikalı mevkidaşı Jay Mattis’le de bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili bilgi veren Savunma Bakanı Canikli, "Mattis'le Menbiç yol haritası konusunda yapıcı ayrıntılı görüşme yaptık" dedi.

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