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Canikli'den son dakika YPG açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 15.02.2018 13:37 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD’li mevkidaşı Jim Mattis ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Canikli, Mattis'in, 'YPG'yi PKK ile savaştırabileceklerini söylediğini' ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile yaptığı görüşmede YPG'ye verilen desteğin son bulmasını talep ettiklerini ve buna karşılık Mattis'ten 'YPG'nin PKK'ya karşı savaştırılabileceği' cevabını aldığını aktardı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli, "PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteğin aynı zamanda PKK terör örgütünün güçlenmesine, palazlanmasına sebep olduğunu ve bu durumun da Türkiye için artan oranda bir ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini ifade ettik" diye konuştu. Canikli ayırca, Mattis'e "YPG'nin PKK'nın organik kolu olduğuna dair şüphe kalmamıştır" dediğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede YPG'ye verilen desteğin son bulması gerektiğini söylediğini belirten Canikli, Mattis'in "Bu örgütü PKK'dan ayırabileceklerini, hatta PKK'ya karşı savaştırabileceklerini söylediğini" aktardı.

Canikli, "Mattis, YPG'nin DAEŞ'le ittifak yapmayacağını söyledi" ifadesini kullandı.

MATTİS DE KONUŞTU

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye sınırında kaosun söz konusu olduğunu ve NATO ile ABD'nin Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalıştıklarını söyledi.Türkiye ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirten Mattis, "Ortak zemin bulduğumuzu düşünüyorum ancak aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var" diye konuştu.

Mattis, Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin 29 ülkeye verdiği bilgilendirmenin devam ettiğini aktararak, iş birliği için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Canikli şunları söyledi:

Zeytin Dalı Harekatında ilişkin müttefiklerimize bilgi verdik. YPG'ye verilen desteği sonlandırmalarını istedik.

Bu hususu sayın Mattis’e belgelerle birlikte aktardık. YPG ile PKK arasındaki açıklığıyla ortaya koyan belgeleri bir kez daha kendileriyle paylaştım. Ayrıca Amerikan yetkililerin ve resmi makamlarının da YPG-PYD’nin bir terör örgütü olduğu, PKK’nın Suriye milislerinden ibaret olduğu şeklindeki açıklamalarını da kendisine hatırlattım. CIA’in online yayın organında PKK’nın suriye milisleri olarak tanımlanmakta açık net şekilde. Amacının da otonom bir siyasi yapılanma olduğu belirtilmektedir.

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Bu örgütü PKK’dan ayırabilecekleri şeklinde, hatta PKK’ya karşı savaştırabilecekleri şeklinde, bunun için çaba sarf edecekleri şeklinde açıklamaları oldu. Biz de bunun mümkün olmadığını ve hiçbir zaman YPG ve PYD’nin PKK yapılanmasından ayrılmasının mümkün olmadığını, hele PKK’ya karşı savaştırılmalarının mümkün olmadığını söyledik. Çünkü bu örgüt, kendisi zaten aynı yerden yönetiliyor. Aynı amaç için terörist faaliyetlerine devam ediyorlar.

Fakat onlarda böyle bir kabul var. PYD ve YPG’yi PKK’dan ayırabilecekleri ve bizim açımızdan bu anlamda tehlike olmaktan uzaklaştırabilecekleri şeklinde kabulleri var.

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Ve beklentimizin de terör örgütleriyle işbirliği yapmak değil, tamamen müttefikiyle yani Türkiye ile birlikte çalışmak olduğunu, doğru yöntemin bu olduğunu ifade ettik. Ayrıca DEAŞ ile mücadelede de NATO ittifakı içerisinde, DEAŞ ile doğrudan mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunu… El Bab ve Fırat Kalkanı operasyonuyla bunun gerçekleştirildiğini, diğer ülkelerin Amerika da dahil aracılar aracılığıyla DEAŞ ile mücadele yürüttüklerini ifade ettik.

Bu nedenle Zeytin Dalı operasyonumuzun DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyeceğini ve dikkati dağıtmayacağını onlarla paylaştık. Etkin bir mücadele yürüttüğümüzü ifade ettim.

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Ayrıca PYD – YPG terör örgütünün DEAŞ ile yakın işbirliği içinde olduğu ve bazı DEAŞ unsurlarını Türkiye’ye karşı kullanmaya çalıştığını, kullandığını tespit ettiğimizi sayın Mattis ile paylaştık.

Hapishanelerde PYD-YPG’li teröristlerin DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktığını söyledik. Belgelerini bilgilerini doyurucu şekilde kendisiyle paylaştık.

Sayın Mattis bunun çok mümkün olmayacağını, ittifak yapısı içine girmesi halinde bunu kendisinin sonu olacağını bildiği için böyle riskli bir adım atmayacağı şekilde ifadesi oldu. Ama terör örgütlerinin her zaman birbiriyle işbirliği içinde olabileceklerini ifade ettik.

Ayrıca Rakka’da DEAŞ’lı teröristlerin dünyanın gözü önünde serbest bıraktıklarını kendisine söyledik. PYD-YPG’nin DEAŞ ile yakın işbirliği içinde olduğunu ve DEAŞ’ı kullandığını sayın Mattis ile paylaştık.

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Anahtar Kelimeler:
Nurettin Canikli ABD James Mattis YPG PKK

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Okuyucu Yorumları 71 yorum
bunlar karşısındaki herkesi çok salak sanıyor herhalde...
Aman ha aman sakın kandırılmayın gene !!!
30 senedir ayni hikayeler.
Ülkemizi karistirmaya calisiyorlar bizi suriye gibi yapmaya calisiyorlar ! Bu millet onunuzde diz cokmeyecek ulan !!!
yaw he he
yav he he çocuk mu kandırıyorlar bunlar bu nasıl haber...sonra da biz kandırıldık diyip işin içinden mi çıkacaksınız ?
buna da inanırsınız siz sonra kandırıldık aldatıldık dersiniz
Komedide son nokta,Bunlar(abd) Türkleri aptal sanıyor herhalde,Ypg,Pyd,Pkk aynı insanlar ,hiç birbiriyle çatışırmı yahu,bu nasıl açıklama ?
sakın böyle pazarlıklara girmeyin.
amerika yine kandiriyor oyalama takdigi sonra silahlar turkiyeye donecek olacak olacak yazik dogudaki vatandaslarimiza
Bu Mattis bizimle kafa buluyor.
Ve biz de bunu yedik öyle mi ?
Hamsi ağaca çıkarsa o dedikleri olur...!
Bakan bu teklif karşısında derhal görüşmeyi sonlandırmalıydı. Ve ayağa kalkıp gitmeliydi.
ABD(israil) Almanya İngiltere v.s. gözünün içine bakarak yalan söyler sonra der ki benim menfaatim (ulusal güvenliğim) onu yapmamı gerektiriyordu.
çocuk kandırıyo bu ml abd liler bakalım bizim çocuklar kanacakmı :))))
YPG ve PYD nin JPK nin PKK ile iç içe olup olmadığını tartışmak bile absürd. Yurtdışında yaptıkları protestolar ve kendilerine bağlı TV leri dinlemiyor mu ABD belki bu yayın organlarını bile onlar kurdurdu.
Kaale alıpta masaya oturmanız dai suç
Olum Mattis ne kullanıyorsun sen bu neyin kafası :))))))
Bu sözler komik olmanın ötesinde ABD teröristlerle iş birliği yapması başına çok büyük felaketlerin gelmesine neden olacak bu adımlar dünyada yeni oluşumların oluşmasına yol açacak dünyada yalnız kalacak bunu şimdi okuyamıyor ABD mantığı insanın aynanın karşısında kendinle savaşması mantığından hiç farkı yok ABD insan ırkı için tehlikedir bu kirli yapının kuruluşundan bu yana soykırım yapmış ve bundan haz alan kirli bir derin devlet ile yönetilmektedir ABD halkının bundan hiç bir haberi yok sözde seçilmiş başkanların ipleri derin yapının elinde işte gerçek ABD bu .
afrine girdik çıkamıyoruz çıksak oy kaybederiz gitsek bırakılmıyor ilerleyemiyoruz napalm en iyisi pyd yi iyi gösterip geri çekilelim diyor akp dur bakalım nolcek
yaw he he adamların inlerinden apa posterleri çıkıyor pkk ya karşı savaşırmış aynı b.kun laciverti
Komedi bu abd Koyup koyup seyretmek lazım pyd ypg pjk pkk sdg daeş bunların hepsi terörist guruplar sınırımızda terörist istemiyoruz ister destek verin ister vermeyin defolup gideceksiniz siz bu teröristlere kürt grup diyorsunuz kürtlerin terörizmle teröristlerle işi olmaz planlarınızı bizim sınırımızda yaptırtmayacağız açık ve net munbiçtende terörist unsurlarınızı çıkaracaksınız
Bunları söyleyerek karşısındakinin oltaya geleceğini sananlar az buz adamlar değil ! Dünya devleti temsilcisi.Vay bee!Zamanında kendi yetiştirdikleri bu tip durumlarla karşılaştıklarında mecburiyetten he dediklerinden bunlar tüm bu sahtekarlıkların şimdi nasıl kabül görmediğimi anlayamıyorlar gibi.
Yine kandırılıyoruz çocuk kandırır gibi hemde, aklımızla dalga geçiyorlar Ülkemizdeki abd üsleri kapatılsın biz hala akıllanmadık hala katil abd den medet umar gibiyiz
bu abd liler ya harbiden aptal yada karşısındakini altal yerine koymaya çalışıyor.madem öyle çek resti inceldiği yerden kopsun.ya münbiçten çıkın yada olacakları seyredin.
Adamlar bizi umursamadıkları gibi bir de geri zekalı yerine koyuyorlar eğer Türk devleti Osmanlı’dan gelen bir devletse kesinlikle müttefikleri bitirecek pyd/ypg/kck/pkk yı Silip süpürecek ya Allah bismillah
kendi kendinize sıkın mı dicekmiş dost abd(!) pyd-pkk ya kendinizi imha edin dicek hee ne üçkağıtçı bunlar
Demek ki dallama amerika fırsat olsa teröristi teröriste kırdıracak. Aslında bu bir hikaye tabi. Fakat dallama kürt terör tayfası, kendileriyle işleri bittiğinde abd nin onlara sokacağı kazığı hala göremiyorlar. yazık ki ne yazık.
Vallahide Billahide ABD ile birlikte bizimle dalga geçiyorlar. PYD ile PKK aynı şey değilmidiy...? Yıllardır öyle demiyormuyız...? Şimdi Kim Kiminle savaşacak...? UYUMAYACAĞIZ... UYUTAMAYACAKSINIZ...!!!!
Bedel ödemekse ödemek, sakın yapılan tehditlere veya yaptırımlara boyun eğmeyin, eğer operasyonları durdurmak ya da sınırlamak için yaptırım uygulamaya, açıklarımızı bularak tehdit etmeye kalkarlarsa sizde incirliği kapatmakla tehdit edin. Eğerki tehditlere boyun eğerseniz onca şehidimizin kanı yerde kalacak. Gerekirse 1000 şehit daha verelim tüm suriye ve ırak kuzey sınırındaki bu belayı sonsuza dek yok edelim. güvenli bölge HAYIR, sadece fıratın batısı HAYIR. Hepsi öldüdülecek, terör örgütüyle anlaşmaya iş birliğine, silah bırakmaya HAYIR.
hı hı tabi tâbi hep öyle olur.siz kendinizi çokmu akıllı görüyorsunuz yoksa bassakmi geciyorsunuz
Amerika Birleşik Devletleri bizimle dalga mı geçiyorsunuz PKK YPG aynıdır kendi kendi kafalarına mı sıkacak bu teröristler resmen bizimle Alay ediyor Amerika yemezler.....:@
İt İti ısırmaz sonra kandırıldık deyip özür dilemeyin bu millet sizi olduğunuz yere bu sefer gömer
Mattis Sn.Canikli'ye demiş ki ''Biz hiç pkk ya silah felan vermedik'' demiş. Sn. bakan da görüşmeye ciddi ciddi devam etmiş.
hahahahah hükümeti kandırabilirsiniz ama bizi asla
ABD artık iyice şaşırdı. Gerçi hangi ABD @ ; Trump ABD si mi, Pentagon ABD si mi yoksa CIA ABD si mi. Ülkemize bungün gelen hangisi
tiyatro oynuyorlar sanırım. numaradan ypg pkk ya karşı.
ABD neyin ne olduğunu bizden daha iyi biliyor dünyanın en iyi istihbaratı ABD de. Oyalayıp zaman kazanmaya çalışıyorlar. İnşallah kandırılmazsınız gene ey başımızdakiler
Adamların işi bu ortadoğuda her kezi birbirine kırdırıp hem silah satacak hem nüfusu azaltıp Yahudi lere hizmet edecek...
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