Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile yaptığı görüşmede YPG'ye verilen desteğin son bulmasını talep ettiklerini ve buna karşılık Mattis'ten 'YPG'nin PKK'ya karşı savaştırılabileceği' cevabını aldığını aktardı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli, "PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteğin aynı zamanda PKK terör örgütünün güçlenmesine, palazlanmasına sebep olduğunu ve bu durumun da Türkiye için artan oranda bir ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini ifade ettik" diye konuştu. Canikli ayırca, Mattis'e "YPG'nin PKK'nın organik kolu olduğuna dair şüphe kalmamıştır" dediğini bildirdi. ABD Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede YPG'ye verilen desteğin son bulması gerektiğini söylediğini belirten Canikli, Mattis'in "Bu örgütü PKK'dan ayırabileceklerini, hatta PKK'ya karşı savaştırabileceklerini söylediğini" aktardı.

Canikli, "Mattis, YPG'nin DAEŞ'le ittifak yapmayacağını söyledi" ifadesini kullandı. MATTİS DE KONUŞTU



ABD Savunma Bakanı James Mattis, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye sınırında kaosun söz konusu olduğunu ve NATO ile ABD'nin Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalıştıklarını söyledi.Türkiye ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirten Mattis, "Ortak zemin bulduğumuzu düşünüyorum ancak aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var" diye konuştu. Mattis, Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin 29 ülkeye verdiği bilgilendirmenin devam ettiğini aktararak, iş birliği için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Canikli şunları söyledi: Zeytin Dalı Harekatında ilişkin müttefiklerimize bilgi verdik. YPG'ye verilen desteği sonlandırmalarını istedik. Bu hususu sayın Mattis’e belgelerle birlikte aktardık. YPG ile PKK arasındaki açıklığıyla ortaya koyan belgeleri bir kez daha kendileriyle paylaştım. Ayrıca Amerikan yetkililerin ve resmi makamlarının da YPG-PYD’nin bir terör örgütü olduğu, PKK’nın Suriye milislerinden ibaret olduğu şeklindeki açıklamalarını da kendisine hatırlattım. CIA’in online yayın organında PKK’nın suriye milisleri olarak tanımlanmakta açık net şekilde. Amacının da otonom bir siyasi yapılanma olduğu belirtilmektedir.

ABD istihbaratından YPG itirafı Bu örgütü PKK’dan ayırabilecekleri şeklinde, hatta PKK’ya karşı savaştırabilecekleri şeklinde, bunun için çaba sarf edecekleri şeklinde açıklamaları oldu. Biz de bunun mümkün olmadığını ve hiçbir zaman YPG ve PYD’nin PKK yapılanmasından ayrılmasının mümkün olmadığını, hele PKK’ya karşı savaştırılmalarının mümkün olmadığını söyledik. Çünkü bu örgüt, kendisi zaten aynı yerden yönetiliyor. Aynı amaç için terörist faaliyetlerine devam ediyorlar. Fakat onlarda böyle bir kabul var. PYD ve YPG’yi PKK’dan ayırabilecekleri ve bizim açımızdan bu anlamda tehlike olmaktan uzaklaştırabilecekleri şeklinde kabulleri var. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyareti neden önemli? Ve beklentimizin de terör örgütleriyle işbirliği yapmak değil, tamamen müttefikiyle yani Türkiye ile birlikte çalışmak olduğunu, doğru yöntemin bu olduğunu ifade ettik. Ayrıca DEAŞ ile mücadelede de NATO ittifakı içerisinde, DEAŞ ile doğrudan mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunu… El Bab ve Fırat Kalkanı operasyonuyla bunun gerçekleştirildiğini, diğer ülkelerin Amerika da dahil aracılar aracılığıyla DEAŞ ile mücadele yürüttüklerini ifade ettik.