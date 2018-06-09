Canikli: Menbiç'te Türkiye ve ABD ortak devriye gezecek

Menbiç konusunda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen Pazartesi günü Washington'a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesi sonrası bir "yol haritası" berlirlenmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Canikli, Menbiç konusunda ABD ile belirlenen yol haritasının planlandığı gibi yürütülmesinde gecikme ve oyalama olmayacağını ifade etti.

Savunma Bakanı, Mattis'le ilgili görüşme sonrası "Özellikle Münbiç'teki yol haritasıyla alakalı son derece ayrıntılı, yapıcı ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik" ifadesini kullanarak bölgedeki devriye görevini "tamamen Türkiye ve ABD kuvvetleri birlikte yapacağını" söyledi.

Canikli, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ve civarında YPG unsurlarına karşı sürdürdüğü "Zeytin Dalı Harekâtı"nın Menbiç'e doğru genişlemesi konusunda aylardır devam eden tartışmalar sonrası ABD ile varılan uzlaşıya ilişkin konuştu.

NATO savunma bakanları toplantısı kapsamında dün Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'li mevkidaşı James Mattis ile bir araya geldikten sonra Suriye ve Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında yol haritasının uygulanması için net bir takvim belirlendiği kaydedilmiş ve Türkiye ile ABD'nin "Menbiç'te yerel yönetim ve güvenlik yapılarının oluşturulmasında işbirliği yapacağı" belirtilmişti.

Ancak Cuma günü Associated Press haber ajansına konuşan YPG'nin Menbiç Askeri Konseyi'nin başkanı Muhammed Ebu Adil, kent merkezinde Türk askeri ya da Türkiye destekli Suriyeli savaşçı konuşlanmayacağını iddia etmişti.

Adil, "Devriyeler sadece cephe hatlarında olacaksa, bu bizim için sorun teşkil etmez... Ama kentin içinde olmaz" şeklinde konuşmuştu.

Ajansın haberine göre, İlham Ahmed adlı üst düzey bir Kürt yetkili de ABD heyetinin Menbiç'e Türk askeri veya Türkiye destekli Suriyeli güç girmeyeceğine dair güvence verdiğini söylemişti.

Farklı yaklaşımlar

Menbiç'teki yol haritası konusunda ABD ve Türkiye tarafı, anlaşmanın nasıl ve hangi zaman çizelgesine göre izleneceği konusunda farklı açıklamalarda bulunuyor.

Türk tarafı anlaşmanın altı ay içinde tamamlanıp YPG'lilerin silahlarını bırakarak kent merkezinden ayrılacağını belirtirken ABD'li yetkililer takvimin "tahmini" olduğunu ve belli bir zaman sınırı bulunmadığını söylüyor.