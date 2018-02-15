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Canikli: ‘PYD/YPG’nin SDG Bünyesinden Çıkartılmasını Talep Ettik’

15.02.2018 18:38 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli, Mattis’le Brüksel’deki görüşmesi sırasında ABD’den YPG’ye verdikleri her türlü desteği sonlandırmasını istediklerini söyledi

Canikli: ‘PYD/YPG’nin SDG Bünyesinden Çıkartılmasını Talep Ettik’

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis’le yaptığı görüşmede, YPG’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesinden çıkartılmasını talep ettiklerini söyledi.

NATO Savunma Bakanları toplantısına katıldığı Brüksel’deki NATO karargahında basın toplantısı düzenleyen Canikli, Mattis’le Brüksel’deki görüşmesi sırasında ABD’den YPG’ye verdikleri her türlü desteği sonlandırmasını istediklerini aktardı.

Canikli, Amerikalı bakan Mattis’le görüşmeleri sırasında çoğunlukla PYD/YPG hakkında konuştuklarını ve Mattis’e PYD/YPG’ye verdikleri desteğin PKK teröristlerinin güçlenmesine neden olduğu ve bu durumun Türkiye’ye giderek artan bir güvenlik tehdidi oluşturduğu mesajını verdiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı, Amerikan yönetiminden, PYD/YPG’ye sağladıkları her türlü desteği sonlandırmasını ve bu yapının SDG bünyesinde çıkartılmasını talep ettiklerini kaydetti.

ABD’den beklentilerinin, Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden her durumda müttefiki Ankara’nın tereddütsüz yanında yer alması olduğunu söyleyen Canikli, ayrıca bazı Amerikalı yetkililer ve generallerin Türkiye’nin güvenlik meseleleri hakkındaki “talihsiz açıklamalarından” duydukları rahatsızlığı görüşmede dile getirdiğini anlattı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Lafa bak siz DEVLET yönetemezsiniz öyleyse pyd kendini fes etti ne olacak SDG ile dost olup bu SDG ayrı bir örgüt mü sefer onamı koridor açıp liderini saraylarda ağırlayacaksınız???
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