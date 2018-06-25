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Canlı Anlatım - 2: İnce Erdoğan’ın kazandığını kabul etti

25.06.2018 01:39 | Son Güncelleme

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kabul ettiği belirtiliyor.

Erdoğan'ın balkon konuşması yapması bekleniyor.TSİ 00:00 - İnce: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kabul ettiği iddia edildi. FOX TV yayınında İsmail Küçükkaya, İnce'nin WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajı okudu. Küçükkaya, İnce'nin "Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum. Tabii ki adil bir yarış değildi ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum” dediğini aktardı. İnce'nin 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yarın bir açıklama yapacağı belirtiliyor.

DW Türkçe'nin seçim haberlerinden:

Canlı Anlatım - 1: Erdoğan'dan zafer açıklaması

EC/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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