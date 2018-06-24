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Canlı Anlatım: İnce adil sonuç çağrısı yaptı

24.06.2018 17:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yaklaşık 57 milyonun sandık başına çağrıldığı Türkiye'de oy verme işlemleri sona erdi.

Canlı Anlatım: İnce adil sonuç çağrısı yaptı

Sandıkların kapanmasının ardından CHP'nin adayı İnce bir açıklama yaptı.TSİ 17:05 - İnce: İslak imzalı tutanakları almadan sandık başından ayrılmayın

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sona ermesiyle birlikte oyların sayımına başlandı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce usulsüzlük iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlara sandıkları terk etmeme çağrısı yaptı. İnce, "Sonucun çok iyi olacağından hiçbir kuşku duymuyorum. Sandıkları asla terk etmeyiniz. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başından ayrılmayınız" dedi. "AA bu seçimi belirmeleyecek bu seçimi millet belirleyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız sandıkları asla terk etmeyin" diyen İnce vatandaşları Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) önüne gitmeye çağırdı. YSK'ya da çağrıda bulunaan İnce, "Görevinizi doğru dürüst yapın, kormayın" dedi. İnce, "Adil bir sonuç istiyoruz" diye konuştu.

TSİ 17:01- Sandıklar kapandı

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemleri sona erdi. Yaklaşık 57 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı ülkede 187 bin sandıkta oy kullanıldı. Seçimlere katılımın yüksek olması beklenirken oy verme işlemleri sırasında usülsüzlük iddiaları gündeme geldi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bazı müşahitlerin darp ve tehdit edildiği, sandığa blok şeklinde oy atıldığı yönünde iddialar sosyal medyada gündeme geldi. CHP ve HDP, başta Suruç olmak üzere seçim sırasında yaşanan ihlallerin araştırılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu. YSK'nın kararı uyarınca TSİ 18:00'e kadar yayın organlarının seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili tahmin ve yorumlara yer vermesi yasak.

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BÖ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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