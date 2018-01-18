Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

ÖSO unsurları, Halep iline bağlı Azez ilçesinin girişinde Suçço köyünde bulunan bir kontrol noktasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu.
Kontrol sırasında kamyona yüklü su tankerlerinin kapaklarının açtırılması üzerine içinden çıkan 10 kişi kaçmaya başladı.
4 TERÖRİSTTEN 3'Ü ÖLDÜRÜLDÜ
ÖSO unsurlarının müdahalesi üzerine çıkan çatışmada üzerlerinde bomba yüklü yelekler bulunan 4 teröristten 3'ü öldürüldü, biri üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Yanlarında 10 yaşında bir çocuk bulunan 3 kadın ve 2 erkek teslim oldu.
Kamyonda henüz kapakları açılmayan tankerlerden birinde 3 intihar eylemcisinin daha bulunduğundan şüpheleniliyor.
ÖSO unsurları, bomba patlatılması ihtimaline karşı aracın etrafında güvenlik önlemleri aldı.
ÖSO yetkilileri AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağ ele geçirilen şahısların ifadelerine göre teröristlerin DEAŞ mensupları olduğunu söyledi.
Teröristlerin üzerlerindeki bombaları infilak ettirmesi ve çatışma sesleri Türkiye sınırından da duyuldu.
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