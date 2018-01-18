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Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 23:56 | Son Güncelleme 2 saat önce

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, ilçeye sızmak isteyen terör örgütü DEAŞ'ın intihar bombacılarını yakaladı.

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

ÖSO unsurları, Halep iline bağlı Azez ilçesinin girişinde Suçço köyünde bulunan bir kontrol noktasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu.

Kontrol sırasında kamyona yüklü su tankerlerinin kapaklarının açtırılması üzerine içinden çıkan 10 kişi kaçmaya başladı.

4 TERÖRİSTTEN 3'Ü ÖLDÜRÜLDÜ

ÖSO unsurlarının müdahalesi üzerine çıkan çatışmada üzerlerinde bomba yüklü yelekler bulunan 4 teröristten 3'ü öldürüldü, biri üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Yanlarında 10 yaşında bir çocuk bulunan 3 kadın ve 2 erkek teslim oldu.

Kamyonda henüz kapakları açılmayan tankerlerden birinde 3 intihar eylemcisinin daha bulunduğundan şüpheleniliyor.

ÖSO unsurları, bomba patlatılması ihtimaline karşı aracın etrafında güvenlik önlemleri aldı.

ÖSO yetkilileri AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağ ele geçirilen şahısların ifadelerine göre teröristlerin DEAŞ mensupları olduğunu söyledi.

Teröristlerin üzerlerindeki bombaları infilak ettirmesi ve çatışma sesleri Türkiye sınırından da duyuldu.

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Türkiye canlı bomba sınır Suriye ÖSO Azez DEAŞ

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
öso zaten deaş İn kılık değişmiş hali türkiye açıktan işit destekleyemediği için öso yaratti
ayrıca abd nin pyd li teröristlere 5 bin tir silah göndermesine laf edemeyenler canım ülkeme daese yardim ediyor diye iftira ediyor.
1. si yaratmak Allaha mahsus 2. si öso ile daeş li teröristleri birbirinden ayıramaman bakmakla görmek arasındaki fark olsa gerek !
@kuntay1975 Uzmanlar ilk 6 ay anne sütünü tavsiye ediyor ama anne sütü bozuk olmayacak!!!
terörist
ABD korumasında; PYD ile kolkola Rakka dan çıkan DEAŞ lı teröristler Efendilerine borçlarını ödemeye çalışıyorlar (mynet yine ambargoya başladın.hayırdır !!! neden yayınlamıyorsun yorumlarımızı?)
Aslında yakalanmadılar. Cehenneme firar ettiler.
Bu 4 canlı bomba öldürüldü-öldü. Şimdi din otoriteleri dünyadaki bütün camilerde Cuma hutbelerinde çıkıp bunların isimlerini de zikrederek Cehenneme gittiğini açıkça ve net ilan etmeleri gerekiyor. Az da olsa işe yarar bir açıklama. Bence bu açıklama onların görevi.
Palavra : ÖSO zaten İŞID lılar....Türkiyeye kaçak mazot taşıyorlar Bilal oğlan beraber paylaşıyor
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