HABER

Canlı yayında herkesi şaşkına çeviren anlar!

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 09:37 | Son Güncelleme

Rusya’da iki gazetecinin canlı yayında yumruklaşması olay yarattı. Stalin karşıtı Gürcü gazeteci Svanidze, Stalin’e sahip çıkan Rus gazeteci Şevçenko’ya saldırdı. Rus gazeteci ise yumruklarla cevap verdi

Komsomolskaya Pravda radyosunun canlı yayını sırasında Stalin’i savunan Maksim Şevçenko ile Stalin’i “kendi halkına karşı katliam yapmakla” suçlayan Nikolay Svanidze'nin, tartışmaları kontrolden çıkınca birbirlerine girdiler.

Stalin karşıtı Gürcü gazeteci Svanidze, Stalin’e sahip çıkan Rus gazeteci Şevçenko’ya saldırdı. Rus gazeteci ise yumruklarla cevap verdi.

Türkrus sitesinde yer alan habere göre, Youtube’da da canlı olarak yayınlanan programda, ayağa kalkıp Şevçenko’ya tokat atan Svanidze, karşılığında aldığı darbelerle yere düştü. Kavgayı stüdyo ekibi zorlukla önledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya kavga Stalin Maksim Şevçenko Nikolay Svanidze

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!

Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Nusret'e ABD'de büyük şok! Soruşturma açıldı

Nusret'e ABD'de büyük şok! Soruşturma açıldı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
hakedene hakettiğini vermiş adam.ne yapacaktı tokatı yiyip oturacak mıydı.
STALİN CANİSİNİ SAVUNAN İNSAN OLAMAZ.OLSA OLSA ONA BENZEYEN CANİ VE KATİL SÜRÜLERİDİR.
staline karşı ama şiddete karşı değil nasıl olacak o iş ?
Diğer Haberler
Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!

Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert yanıt: İkiyüzlülük yapmasınlar

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert yanıt: İkiyüzlülük yapmasınlar

NASA canlı yayınında sosyal medyayı karıştıran görüntü

NASA canlı yayınında sosyal medyayı karıştıran görüntü

Rus haber ajansı duyurdu: Türk gemisi Karadeniz'de yan yattı!

Rus haber ajansı duyurdu: Türk gemisi Karadeniz'de yan yattı!

Ünlü Fast Food zincirinin hamburgerinden çıkan şoke etti

Ünlü Fast Food zincirinin hamburgerinden çıkan şoke etti

Fransa'da taciz skandalı! Kadınlar telefonları kilitledi

Fransa'da taciz skandalı! Kadınlar telefonları kilitledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.