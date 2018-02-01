Canlı yayında herkesi şaşkına çeviren anlar!

Komsomolskaya Pravda radyosunun canlı yayını sırasında Stalin’i savunan Maksim Şevçenko ile Stalin’i “kendi halkına karşı katliam yapmakla” suçlayan Nikolay Svanidze'nin, tartışmaları kontrolden çıkınca birbirlerine girdiler.
Stalin karşıtı Gürcü gazeteci Svanidze, Stalin’e sahip çıkan Rus gazeteci Şevçenko’ya saldırdı. Rus gazeteci ise yumruklarla cevap verdi.
Türkrus sitesinde yer alan habere göre, Youtube’da da canlı olarak yayınlanan programda, ayağa kalkıp Şevçenko’ya tokat atan Svanidze, karşılığında aldığı darbelerle yere düştü. Kavgayı stüdyo ekibi zorlukla önledi.
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