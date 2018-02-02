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Canlı yayında skandal sözler: Kocanız sizi döverse ayaklarını öpün

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 21:17 | Son Güncelleme

İran devlet televizyonuna çıkan bir kadın uzman skandal açıklamalarda bulundu. İranlı kadın uzman, 'Eğer kocanız uyuşturucu bağımlısıysa ve size şiddet uyguluyorsa, kocanızın ayaklarını öpün ve hayatınızda bir mucizeye tanık olun' dedi. Tepkilerin ardından kanal özür diledi.

Canlı yayında skandal sözler: Kocanız sizi döverse ayaklarını öpün

İran devlet televizyonunda önceki gün yayınlanan bir programa çıkan İranlı bir uzmanın açıklamaları büyük tepki çekti. Aile içi şiddete maruz kalınması durumunda kadınların eşlerinin ayaklarına masaj yaparak ayaklarını öpmesini isteyen yetkili skandal sözler kullandı.

'BÖYLE YAPARSANIZ KOCANIZ DAHA AZ STRESLİ OLUR'

Yezd bölgesindeki bir devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde uzman, “Eğer kocanız uyuşturucu bağımlısıysa veya sizi dövüyorsa sadece ayaklarını öpün ve bir mucizenin olacağını görün” dedi. Kadınların eşlerinin ayaklarını yıkaması gerektiğini ve masaj yaptıktan sonra öpmesi gerektiğini söyleyen kadın, “Böyle yaparsanız kocanız daha az stresli olur ve olası inme ve kalp krizlerinin de önüne geçersiniz” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada uzman kadının sözleri büyük tepki çekerken bazı sosyal medya kullanıcıları, “Saçmalık, “Korkutucu bir öneri” ve “Dünya ilerlerken biz geriye gidiyoruz” yorumlarında bulundu.

KANAL ÖZÜR DİLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine kanal bugün bir açıklama yaparak izleyicilerden özür diledi.

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Anahtar Kelimeler:
televizyon kadın İRAN İran devlet televizyon

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kafa aynı zihniyet aynı bunlar uzayada gitse yine aynı
aslinda demek istedigi kotuluge iyilikle karsilik verin
söylediği iyi birsey demiyorum ama , aynı olayı erkeğe karınızın ayağının altını öpün derse inanın bu kadar tepki almaz !
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