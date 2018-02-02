Canlı yayında skandal sözler: Kocanız sizi döverse ayaklarını öpün

İran devlet televizyonunda önceki gün yayınlanan bir programa çıkan İranlı bir uzmanın açıklamaları büyük tepki çekti. Aile içi şiddete maruz kalınması durumunda kadınların eşlerinin ayaklarına masaj yaparak ayaklarını öpmesini isteyen yetkili skandal sözler kullandı.

'BÖYLE YAPARSANIZ KOCANIZ DAHA AZ STRESLİ OLUR'

Yezd bölgesindeki bir devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde uzman, “Eğer kocanız uyuşturucu bağımlısıysa veya sizi dövüyorsa sadece ayaklarını öpün ve bir mucizenin olacağını görün” dedi. Kadınların eşlerinin ayaklarını yıkaması gerektiğini ve masaj yaptıktan sonra öpmesi gerektiğini söyleyen kadın, “Böyle yaparsanız kocanız daha az stresli olur ve olası inme ve kalp krizlerinin de önüne geçersiniz” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada uzman kadının sözleri büyük tepki çekerken bazı sosyal medya kullanıcıları, “Saçmalık, “Korkutucu bir öneri” ve “Dünya ilerlerken biz geriye gidiyoruz” yorumlarında bulundu.

KANAL ÖZÜR DİLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine kanal bugün bir açıklama yaparak izleyicilerden özür diledi.